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"بالكاشمير".. رجاء الجداوي بإطلالة جديدة لها عبر "إنستجرام"

الخميس 27/فبراير/2020 - 11:22 م
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رجاء الجداوي
رجاء الجداوي
روان هيثم محمد
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نشرت الفنانة رجاء الجداوي صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات ''إنستجرام".

وظهرت "الجداوي" في الصورة مرتدية بنطال من اللون الأسود، وبادي من اللون الأبيض وفوقه جاكت من اللون الكاشمير مع ارتدائها حذاء وشنطة من اللون الأسود، ومرتدية نظارتها الشمسية من اللون الأبيض مع تصفيف شعرها بطريقتها الجذابة.

ولم تكتب "الجداوي" أي تعليق على هذه الصورة.

وعلق أحد المتابعين عليها قائلا: منورة يا أجمل فنانة في الدنيا، بموت فيكي.

وفي سياق أخر قدمت "الجداوي" العديد من الاعمال الفنية منها حدوتة مصرية، ايام الحب، ازواج طائشون، ترويض الرجل، بابا عايز كدة، ابن الارندلي، ابن النظام، عائلة الحاج متولي، السندريلا.
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الكلمات المفتاحية

موضة رجاء الجداوي انستجرام اطلالة

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