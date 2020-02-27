آخرهم الدوري الكويتي.. «كورونا» شبح مميت يهدد دوريات كرة القدم في العالم





أصبح فيروس «كورونا» بمثابة الشبح المخيف الذي خيم على العديد من بلدان العالم موقفاً دوريات كرة القدم وكان آخرها الدوري الكويتي.





الاتحاد الآسيوي يأخذ المبادرة ويؤجل دوري الصالات





وأخذ الاتحاد الآسيوي لكرة القدم مبادرة الوقاية من الفيروس اللعين «كورونا» مؤجلا بطولة كأس آسيا لكرة القدم داخل الصالات إلى موعد يحدد لاحقًا، وذلك على خلفية انتشار المرض،داخل الصين وخارجها حاصدًا المزيد من الضحايا والمصابين، وفقًا للحساب الرسمي للاتحاد على "تويتر" ذُكر الآتي : "في ضوء الوضع الحالي كنتيجة لتفشي فيروس كورونا، يرجى العلم أنه بعد مناقشة التطورات مع كافة الأطراف المعنية وذلك لضمان سلامة الجميع، الاتحاد الآسيوي لكرة القدم يقرر تأجيل بطولة كاس آسيا لكرة الصالات تركمانستان 2020 إلى إشعار آخر".





بطولات كرة قدم تأثرت «كورونا»





ويتسعرض موقع الفجر الرياضي لمتابعيه الكرام فيما يلي أبرز بطولات كرة القدم حول العالم ممن تأثروا بفيروس «كورونا» وآجلوا دوريات اللعبة داخل بلدانهم وإليكم التفاصيل:-





1- الدوري الصيني .. نصيب الأسد





بالطبع الدوري الصيني هوا أول المتأثرين بفيروس كورونا الجديد حيث أن دولة الصين هي منشأ تلك المرض ومن ثم أصدرت السلطات الصينية قراراً بإيقاف النشاط الرياضي وتأجيل كل مباريات الدوري الصيني أو أي مباريات تابعة للاتحادات الرياضية المختلفة في الصين، وتم التأكيد بالفعل على تأجيل مباراة كأس السوبر الصيني بين جوانجزو إيفرجراند وشنجهاي شينهوا والتي كان مقررا لها يوم 5 فبراير الجاري إلى أجل غير مسمى وهوا ما يهدد بقوة مشاركة الأندية الصينية في بطولة دوري أبطال آسيا وتحديداً أندية "شنغهاي ؤبكين جوان وشنجهاي شينهوا وجوانجزو إيفرجراند" والتي ضمنت الصعود لدور المجموعات في مسابقة القارة الصفراء.





2- دورة الألعاب الأولمبية طوكيو مهددة بسبب «كورونا»





وعلى ذكر منطقة الصين والبلدان المجاورة فإن دورة الألعاب الأولمبية المقرر إقامتها في العاصمة اليابانية طوكيو منتصف العام الجاري مهددة أيضاً بالإلغاء وتجلى ذلك في قرار اللجنة الأولمبية الدولية إلغاء منافسات الملاكمة المؤهلة إلى طوكيو 2020، والتي كان مقرراً لها أن تقام في مدينة ووهان تحديداً، وتأجيلها لتقام في الأردن بداية شهر مارس المقبل خوفا من أضرار فيروس كورونا الجديد.





كما أن بطولة كأس آسيا للسيدات والمؤهلة إلى دورة الألعاب الأولمبية والتي كان من المفترض أن تقام في الصين تم نقلها إلى أستراليا، لتستضيف مدينة سيدني الحدث بدلا من بلد نشأة الفيروس المميت.





3- كورونا يجمد النشاط الرياضي في الكويت





واستمرارا لعرض أضرار الفيروس المميت كورونا قرر الاتحاد الكويتي لكرة القدم برئاسة الشيخ أحمد اليوسف ، تجميد النشاط الكروي في البلاد، لمدة أسبوعين بسبب مخاوف من انتشار فيروس كورونا في الدولة العربية خاصة عقب ظهور 3 حالات مصابة بالفيروس.





4- رئيس وزراء إيطاليا يجمد النشاط الرياضي في إقليمي لومبارديا وفينيتو





ومع انتشار فيروس كورونا الجديد في قارة آسيا لم تقف خطورته عند هذا الحد حيث قرر جوزيبي كونتي رئيس وزراء إيطاليا إلغاء جميع الفعاليات الرياضية في إقليمي لومبارديا وفينيتو، بسبب ظهور فيروس كورونا الجديد فيهم بعد الإعلان عن إصابة 132 حالة ووفاة شخصين بالمرض اللعين.





توابع القرار الإيطالي وصلت لتأجيل أربع مباريات ضمن منافسات دوري الدرجة الأولى الإيطالي، هي مواجهات هيلاس فيرونا ضد كالياري، أتالانتا مع ساسولو، تورينو وبارما وإنترناسيونالي مع سامبدوريا، وهي المواجهات التي تقع ملاعبها في إقليمي لومبارديا وفينيتو معقل الفيروس.





خطورة الفيروس اللعين دفعت فرانشيسكو ماروكو المدير الرياضي لنادي جنوى الإيطالي للمطالبة بتجميد جميع الأنشطة الرياضية بشكل كامل في إيطاليا مما يضع متعة الكالتشيو في طريق الزوال.





4- دول الخليج تفرض الحظر على دخول أندية إيران البلاد بسبب كورورنا





ووفقا لما نشرته صحيفة "الشرق الأوسط" فإن سفر بعثات الأندية الإيرانية للمشاركة في مباريات دوري أبطال آسيا على ملاعب دول الخليج أصبح محظورًا من الدول العربية خاصة بعد فشل السلطات الإيرانية في السيطرة على المرض.





وكان الاتحاد الآسيوي لكرة القدم قد أصدر قرارًا بتأجيل جميع مواجهات منطقة شرق آسيا في كأس الاتحاد الآسيوي، في دوري أبطال آسيا إلى شهري أبريل ومايو، بسبب فيروس "كورونا" عقب ظهور عدد 750 حالة إصابة بالفيروس في تلك المنطقة، وارتفاع عدد ضحايا المرض إلى 8 أشخاص.





5- رابطة الدوري الياباني تؤجل المسابقات المحلية بسبب كورورنا





وفي نفس السياق قررت رابطة الدوري الياباني لكرة القدم، تأجيل جميع المنافسات المحلية داخل الياباني حتى 15 مارس المقبل، خوفا من انتشار فيروس كورونا وذلك وفقا لما نشرته هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية.





6- كوريا الجنوبية تؤجل إنطلاق الموسم الجديد





وآخيرا اتجه الاتحاد الكوري الجنوبي لكرة القدم إلى تأجيل انطلاق الموسم الجديد لبطولة كرة القدم المحلية بسبب تزايد حالات الإصابة بفيروس كورونا في البلاد، حيث كان مقررا إنطلاق الموسم الكروي الجديد مطلع مارس المقبل وهوا ما تم تأجيله.





فيروس كورونا يهدد متعة كرة القدم في العالم





الفيروس المميت كورونا الجديد أصبح شبحا مميتا يحصد الأرواح بشكل ملفت ومتزايد خاصة بعد خروجه من نطاق منشأه في الصين وتجاوزه للبلاد المجاورة في غرب قارة آسيا وإلى الأراضي الأوروبية، مما يضع معشوقة الجماهير كرة القدم في مأزق كبير خاصة وأن تلك اللعبة هي محط أنظار وإهتمام الملايين من المتابعين حول العالم فهل نرى حلاً جذريا لهذا الفيروس أم يطفئ «كورونا» أنورا كرة القدم في العالم ؟



