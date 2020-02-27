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العراق تعلن عن إصابة جديدة بفيروس "كورونا"

الخميس 27/فبراير/2020 - 10:21 م
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فيروس كورونا
فيروس كورونا
الفجر
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أعلنت العراق، مساء اليوم الخميس، عن إصابة جديدة بفيروس "كورونا" الجديد، وتعود الإصابة إلى رجل قادم من إيران، حسبما نقلت فضائية سكاي نيوز بالعربية.

وأعلنت العراق، مساء أمس الأربعاء، أنها قررت تعطيل الدراسة بالمدارس والجامعات لمدة تصل إلى عشرة أيام بدءاً من اليوم، بسبب تفشي فيروس "كورونا".

وقالت وزارة الصحة العراقية: إنه تقرر "تعطيل الدوام الرسمي في المؤسسات التربوية والجامعات اعتبارا من يوم الخميس وحتى يوم السبت الموافق 7 مارس المقبل، وحظر التجمعات في الأماكن العامة لأي سبب كان وغلق المحلات العامة كدور السينما والمقاهي والنوادي والمنتديات الاجتماعية لذات الفترة الزمنية".

وأضافت الصحة العراقية: منع سفر المواطنين إلى الصين وإيران واليابان، وكوريا الجنوبية، وتايلاند، وسنغافورة، وإيطاليا، والكويت، والبحرين باستثناء الوفود الرسمية والأجنبية والهيئات الدبلوماسية، وإيقاف دخول الوافدين من الكويت والبحرين حتى إشعار آخر".

كما صرحت الصحة العراقية، يوم الثلاثاء الماضي، بأن العراق اكتشف أربع حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا في محافظة كركوك.

وأضافت في بيان: أن المرضى هم عائلة عراقية كانت في رحلة إلى إيران، ولقد تم وضعها في الحجر الصحي. وأبلغ العراق عن أول حالة إصابة بالفيروس، وهو طالب لاهوت إيراني في مدينة النجف الشيعية المقدسة، حسبما ذكرت وكالة "رويترز".

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الكلمات المفتاحية

كورونا فيروس كورونا فيروس العراق

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