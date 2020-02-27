جولة مفاجأة لنائب محافظ الدقهلية في جمصة

شهدت مدينة جمصة في محافظة الدقهلية جولة مفاجأة ترأسها هيثم الشيخ نائب محافظ الدقهلية تنفيذا لتعليمات الدكتور ايمن مختار محافظ الدقهلية.



بدأت الجولة بمستشفي جمصه المركزي " ب" بتفقد العيادات الخارجية ومعمل كمياء الدم وغرفة الأشعة ومطبخ المستشفي ووجه لمدير المستشفي بسرعة صيانة خطوط المياه داخل المطبخ وصيانة دورات المياه.



ووجه" الشيخ " لمدير المستشفى بسرعة الانتهاء من إنشاء وحدة معالجة مياه الغسيل الكلوي والانتهاء من كافة التجهيزات داخل القسم حتي يتم تشغيله في اسرع وقت لرفع المعاناة عن المواطنين داخل مدينة جمصه.



كما وجه بسرعة استكمال فرش الأسرة بالقسم الداخلي للمستشفى وتجهيز غرف العمليات على أعلى مستوى لاستقبال المصابين والمرضى.



وشدد نائب المحافظ علي مدير مرفق الإسعاف بجمصه بسرعة طرح سيارات الإسعاف القديمة للبيع والاستفادة من تلك الأموال المهدرة في شراء سيارات جديدة أو إعادة صيانة السيارات التي تحتاج إلي صيانة.



واكد " الشيخ " علي أن صحة المواطن وتقديم الخدمة الطبية له سواء اجراء عمليات جراحية أو صرف العلاج اللازم من أولي أولوياتنا تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالاهتمام ببناء الإنسان والحفاظ على صحته.



وتفقد نائب المحافظ شاطئ جمصه واشاد بأعمال تسوية الشاطئ الجارية ووجه لرئيس المدينة بسرعة الانتهاء من كافة أعمال تسوية الرمال وتنظيف الشاطئ قبل موسم شم النسيم واستعداد لموسم صيف 2020 لاستقبال المواطنين.

وقام " الشيخ " بتشكيل لجنة من ( التفتيش والمتابعة بالمحافظة والصحة والتموين والطب البيطري ) للمرور علي المطاعم والمحلات بمدينة جمصه واسفرت الحملة عن ضبط 7 كيلو جبن شيدر وإعدام 44 كيلو من الأغذية المختلفة الفاسدة وتم تحرير 9 محاضر عدم حمل شهادات صحيه و2 محضر عدم توافر اشتراطات صحيه لعدد من المحلات والمطاعم.



وشملت الجولة إزالة عدد من الاشغالات والمخالفات بشوارع المدينة ووجه نائب المحافظ لرئيس المدينة بضرورة استمرار تلك الحملات لإزالة كافة المخالفات والإشغالات من الشوارع وتجميل المدينة حتي تصبح جمصه من اجمل المدن الساحلية



حضر الجولة المحاسب محمد عبدالباقي رئيس مجلس ومدينة جمصه واحمد عرفه نائب رئيس المدينة.