"الأغنية الزكية".. زياد برجي يعبر عن إعجابه بأغاني محمد رمضان

ذكر الفنان اللبناني زياد برجي،في حوار له على إحدى القنوات أنه يحب الفنان محمد رمضان كثيرا ووصفه بأنه عالى جدا وزكي جدا وقال أنه لا يسمي ما يغنيه "رمضان " بالمهرجانات بل ب"أغنية زكية".وفي حواره قال"برجي" أن أولاده يحبون الفنان محمد رمضان وأغانيه وأبدى رأيه في أغنية "رمضان" مع سعد المجرد ووصفها بأنها خاصة جدا.يذكر أن زياد برجي شارك في حفلات عيد الحب حيث أنه أحيا حفل في لبنان بمطعم atlal plazaيوم 15 فبراير بالمشاركة مع الفنانة اللبنانية فرح نخول.والجدير بالذكر أن آخر أعماله السينمائية فيلم "يوم ايه يوم لأ" والذي تلقى نجاحا كبيرا من أول يوم في عرضه وسجل أعلى رقم مبيعات لتذاكر الحضور.