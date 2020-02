"الأغنية الزكية".. زياد برجي يعبر عن إعجابه بأغاني محمد رمضان

View this post on Instagram

هل سيقدم #زياد_برجي أغنية مهرجانات مثل #محمد_رمضان ؟ الجواب في #TheInsiderAr على #تلفزيون_دبي و #على_أوان #TheInsider @dubaitv @onawaan @mohamedramadanws @ziadbourji