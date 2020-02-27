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اليمن.. مصرع أربعة قناصة من جماعة "الحوثيين" الإرهابية

الخميس 27/فبراير/2020 - 10:15 م
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الحوثيين
الحوثيين
وكالات
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أفادت القوات اليمنية المشتركة في الساحل الغربي لليمني، مساء اليوم الخميس، بمصرع أربعة قناصة من جماعة "الحوثيين" الإرهابية الإنقلابية الموالية لإيران، في خلال أقل من 24 ساعة من تمركزهم في مواقعهم بين مزارع النخيل بمديرية بيت الفقيه، جنوبي محافظة الحديدة.

وأوضحت مصادر عسكرية: أن جماعة الحوثيين استحدثت مواقع جديدة، ونصبت عددًا من قناصتها لاستهداف القوات المشتركة، لكن وحدة رصد خاصة تمكنت من أربعة منهم، وأردتهم قتلى.

هذا وأبانت مقطاع فيديو وثّقتها القوات المشتركة، لحظة مصرع القناصة الحوثيين، وتحركات بقايا جيوب الميليشيات المتسللة من بين المزارع.

وقالت مصادر عسكرية يمنية، في وقت سابق من اليوم، إن "القوات الجنوبية المشتركة قتلت وجرحت عددًا من مسلّحي الحوثيين، أثناء شنّهم هجومًا شمال غربي محافظة الضالع، جنوبي اليمن".

ووفق المصادر، أحبطت القوات المشتركة الهجوم وقتلت وجرحت معظم من شاركوا فيه، وكان من بينهم قيادات ميدانية حوثية حاولت بدورها شن هجوم وقصف مدفعي آخر، لانتشال جثثها دون  جدوى.

وأتلفت شعبة الهندسة لنزع الألغام، بالتعاون مع البرنامج الوطني وبرنامج مسام لنزع الألغام، ما يقرب من ألف لغم ومتفجرات أخرى في محور الضالع، تم انتزاعها من مُريس وقعطبة وحجْر بعد دحر ميليشيات الحوثي منها.

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الكلمات المفتاحية

اليمن القوات اليمنية الحوثيين

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