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وزير السياحة والآثار يعلن موعد افتتاح متحف العاصمة الإدارية

الخميس 27/فبراير/2020 - 10:18 م
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الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار
الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار
حسام زيدان
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قال الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار إن متحف العاصمة الإدارية بمدينة الثقافة والفنون بالعاصمة الإدارية الجديدة سيكون افتتاحه منتصف 2020 الحالي، جاء ذلك خلال كلمته أثناء مراسم تسليم السفير السعودي أسامة النقلي لقطعة من كسوة الكعبة كهدية من المملكة للمتحف.

وبدأ العمل في مدينة الثقافة والعلوم منذ أكثر من عام بتشغيل أكثر من 15 ألف فرد وعامل ومهندس يعملون 24 ساعة، حيث أن توجيهات الرئيس كانت بإنهاء المشروع في عامين بأيدي مصرية خالصة 100%، وتضم المدينة متحفًا للآثار، وجاء إنشاؤه بعد توقيع بروتوكول تعاون مع مجموعة الماسة، وبعد موافقة المجلس الأعلى للآثار، ووفقًا لقانون حماية الاثار وتعديلاته.

ويقام متحف العاصمة على مساحة ٨٥٠٠ متر مربع، ويضم حوالي الف قطعة أثرية تؤرخ لعواصم مصر المختلفة على مر التاريخ، وسيتم تخصيص فاترينة لكل عاصمة من العواصم الإدارية، وذلك لتسليط الضوء على النواحى الإدارية متشملة الأختام والرسائل والصادر والوارد والتبادل التجاري قديمًا، إلى جانب عرض العديد من العملات التي توضح بداية ونهاية الحكم لكل فترة، عن طريق عرض مجموعة مختلفة من القطع الأثرية التي تعكس ثراء تاريخ مصر الحضاري والثقافي.
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الكلمات المفتاحية

وزير السياحة والآثار متحف العاصمة الإدارية المجلس الاعلي للآثار

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