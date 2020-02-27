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ملك الأردن يعزي خادم الحرمين هاتفيا في وفاة الأمير طلال بن سعود

الخميس 27/فبراير/2020 - 10:03 م
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بوابة الفجر
الفجر السعودي
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أجرى الملك عبدالله الثاني بن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية، اتصالا هاتفيا بخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، اليوم.


وعبر لخادم الحرمين الشريفين، عن تعازيه والشعب الأردني الشقيق، في وفاة الأمير طلال بن سعود بن عبدالعزيز - رحمه الله -، داعياً الله أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته.


وقد أعرب خادم الحرمين الشريفين - حفظه الله -، عن شكره وتقديره لملك المملكة الأردنية الهاشمية، على ما أبداه من مشاعر أخوية صادقة.


توفي أمس الأربعاء، الأمير السعودي طلال بن سعود بن عبد العزيز عن عمر يناهز 68 عاما، ونعى عدد من الأمراء طلال بن سعود بن عبد العزيز في تغريدات استذكروا فيها خصال الراحل الذي عرف "بالتواضع والكرم ولين الجانب ومكارم الأخلاق".

وولد الأمير طلال في الرياض عام 1952، ووالدته هي فوزة محمد الذيب، وقد تزوج من الأميرة البندري بنت عبد الرحمن بن أحمد بن عبد الرحمن السديري وله منها 5 أبناء وبنات، هم سارة ونورة وسعود ومشاعل وسلمان.


وسبق أن عمل الأمير طلال موظفا في إمارة منطقة الرياض في المكتب الخاص لأمير الرياض سابقا وملك البلاد الحالي سلمان بن عبد العزيز آل سعود لنحو 25 عاما، كما شغل عدة مناصب رياضية في حياته، بينها رئيس الاتحاد السعودي لكرة السلة، ورئيس الاتحاد الخليجي لكرة السلة، ورئيس الاتحاد السعودي لكرة الطائرة، وعضو اللجنة الأولمبية السعودية، ونائب رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة السلة.

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