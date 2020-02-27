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حكومة الأردن: قرار تعليق العمرة مؤقتًا جاء لضمان سلامة الجميع

الخميس 27/فبراير/2020 - 09:28 م
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بوابة الفجر
الفجر السعودي
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أعلنت الحكومة الأردنية، أن قرار المملكة العربية السعودية بتعليق الدخول إليها لأغراض العمرة جاء لتحقيق المصلحة العامة وضمان سلامة الجميع.


وأكد المتحدث الإعلامي باسم وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الأردنية حسام الحياري، اليوم، أنها تتفهم قرار المملكة العربية السعودية بتعليق الدخول إليها لأغراض العمرة وزيارة المسجد النبوي مؤقتًا، في إطار استكمال الجهود لمنع انتشار فايروس كورونا الجديد.


وأشار إلى أن المعتمرين الأردنيين الذين تأثروا بالقرار ولم يتمكنوا من الذهاب للعمرة، فإن الوزارة تنتظر قرار سلطات المملكة بهذا الخصوص، وسيتم الإعلان عن أي مستجد في حينه.


كانت وزارة الخارجية السعودية، علقت الأربعاء، الدخول إلى المملكة لأغراض العمرة وزيارة المسجد النبوي الشريف مؤقتاً، وكذلك أوقفت الوزارة الدخول إلى المملكة بالتأشيرات السياحية للقادمين من الدول التي يشكل انتشار فيروس كورونا الجديد (19-COVID) منها خطراً، وفق المعايير التي تحددها الجهات الصحية المختصة في السعودية.

وأضافت الوزارة، في بيان لها، أنها علقت استخدام المواطنين السعوديين ومواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج بطاقة الهوية الوطنية للتنقل من وإلى المملكة، مستثنية من ذلك السعوديين الموجودين في الخارج في حال كان خروجهم من المملكة ببطاقة الهوية الوطنية، ومواطني دول مجلس التعاون الموجودين داخل المملكة حالياً، ويرغبون في العودة منها إلى دولهم، في حال كان دخولهم ببطاقة الهوية الوطنية، وذلك لتتحقق الجهات المعنية في المنافذ من الدول التي زارها القادم قبل وصوله إلى المملكة، وتطبيق الاحترازات الصحية للتعامل مع القادمين من تلك الدول.

كما أكدت المملكة أن هذه الإجراءات مؤقتة، وتخضع للتقييم المستمر من قبل الجهات المختصة، مجددة دعمها لكافة الإجراءات الدولية المتخذة للحد من انتشار الفيروس.

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الكلمات المفتاحية

فيروس كورونا تعليق العمرة المملكة الرى الأردن

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