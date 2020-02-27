مايا دياب تكشف عن تفاصيل أعمالها الغنائية الجديدة

أوضحت الفنانة مايا دياب عن بعض أعمالها الغنائية الجديدة خلال الفترة القادمة.وكشف "فايز السعيد" خلال لقائه بتليفزيون "دبي" عن تعاونه مع مايا دياب قائلا: تعاون خليجي مودرن، خليجي باللهجة البيضاء وتليق على شخصيتها بنكهة تعاون الخلطة "الفايزية المايية".وكشفت "دياب" عن تعاونها الغنائي مع "ريدوان" قائلة: هدا المشروع المشترك بيننا صارلوا زمن، وشكله هلأ صار ملموس على الأرض وانا ما عذبته وراح يتبسط مني كتير.وفي سياق أخر قدمت "دياب" العديد من الأغاني منها نبقى سوا، شكلك ما بتعرف، نيالي فيك، أيوة، قاطفين، حبيبي، طول بالك.وشاركت "دياب" في بعض الأعمال الفنية منها الدنيا هيك، أسد وأربع قطط.وعملت "دياب" كمقدمة برامج منها الاختيار، أسال العرب، هيك منغني، وفازت بلقب أفضل مقدمة برامج لبرنامج "هيك منغني"، عملت "دياب" كعارضة أزياء، وانضمت "دياب" إلى فرقة فور كاتس التي قررت الأنفصال عنها في عام 2010 لكي تعمل بمفردها.