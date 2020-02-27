نتيجة مباراة النصر ضد الأهلي في الدوري السعودي للمحترفين

نتيجة مباراة النصر ضد الأهلي في الدوري السعودي



وأحرز لاعب النصر البرازيلي بيتروس ماثيوس هدف في مرمى فريقه عن طريق الخطأ عند الدقيقة 32.



وسجل عمر السومة الهدف الثاني لصالح الأهلي عن طريق ركلة جزاء ليضعها في شباك النصر عند الدقيقة 43.



ونجح جوليانو فيكتور دي باولا من تسجيل أول أهداف النصر عند الدقيقة 58، قبل أن يدرك هدف التعادل بتمريرة حاسمة استقرت في مرمى الأهلي عند الدقيقة 66.



وبهذه النتيجة، ارتفع رصيد النصر إلى 42 نقطة في المركز الثاني، فيما ارتفع رصيد الأهلي إلى 34 نقطة في المركز الثالث.

خيم التعاول الإيجابي على لقاء النصر والأهلي، بنتيجة 2-2، في المباراة التي جمعت بينهم، مساء اليوم الخميس، على ملعب الأمير فيصل بن فهد في الرياض، ضمن منافسات الجولة العشرون من دوري كأس محمد بن سلمان السعودي للمحترفين.