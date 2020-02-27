التعادل يحسم قمة النصر والأهلي في الدوري السعودي

أهدر النصر نقطتين ثمينتين في صراعه للاحتفاظ بلقب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان لكرة القدم (الدوري السعودي للمحترفين) للموسم الثاني على التوالي، بعدما سقط في فخ التعادل الإيجابي 2-2 مع ضيفه الأهلي اليوم الخميس في المرحلة العشرين للمسابقة.

وبقي النصر في المركز الثاني بترتيب المسابقة برصيد 42 نقطة، بفارق خمس نقاط خلف الهلال (المتصدر)، فيما رفع الأهلي رصيده إلى 34 نقطة في المركز الثالث مؤقتا لحين انتهاء باقي مباريات المرحلة.

وبادر الأهلي بالتسجيل بهدف جاء عبر النيران الصديقة، بعدما سجل بيتروس ماثيوس لاعب النصر هدفا بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 32، فيما أضاف النجم السوري عمر السومه الهدف الثاني للأهلي في الدقيقة 43 من ركلة جزاء.

وقلص جوليانو فيكتور دي باولا الفارق بتسجيله الهدف الأول للنصر في الدقيقة 58، قبل أن يعود نفس اللاعب لتسجيل الهدف الثاني لأصحاب الأرض في الدقيقة 66.



