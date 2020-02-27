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بعد قرار وقف العمرة.. نصائح لتجنب الإصابة بفيروس كورونا

الخميس 27/فبراير/2020 - 09:53 م
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أرشيفية
أرشيفية
أمنية فوزي
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وجه الدكتور عصام المغازي، استشاري الأمراض الصدرية، مجموعة نصائح للمواطنين لتجنب الإصابة بفيروس كورونا، قائلًا إنه يجب تجنب الأماكن المزدحمة، النظافة الصحية وغسيل الأيدي، تجنب الاختلاط بالمرضى، واستخدام الكمامات إذا لزم الأمر.

وتابع "المغازي"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامية سارة حازم، ببرنامج "اليوم"، المذاع على فضائية "دي إم سي": "من يشكو من أعراض شبيهة بالبرد فيجب أن يلزم منزله، وأن يقوم بالكشف في أقرب وحدة صحية".

وأوضح استشاري الأمراض الصدرية، أن أعراض فيروس كورونا مثل أعراض البرد ولكن يزيد عليها أن يكون خالط الشخص أحد المصابين بالفيروس.

وكانت قد قررت المملكة العربية السعودية، تعليق رحلات العمرة مؤقتًا، بسبب فيروس كورونا.
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الكلمات المفتاحية

مصر فيروس كورونا تعليق العمرة الرى اخبار

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