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سمير فرج يكشف سبب إعلان الإمارات الحداد يوم واحد فقط على مبارك

الخميس 27/فبراير/2020 - 09:50 م
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بوابة الفجر
كساب أحمد
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قال اللواء سمير فرج، الخبير العسكري، إن دولة الكويت قامت بإطلاق اسم الرئيس الراحل حسني مبارك على مبنى كبيرة تكريمًا له.

وتابع "فرج"، خلال حواره مع الإعلامي حمدي رزق، ببرنامج "نظرة"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الخميس، أنه سعد جدًا بإعلان الإمارات العربية حالة الحداد يومًا واحدًا فقط، وليس 3 أيام على رحيل مبارك، يرجع إلى أن إعلان حالة الحداد 3 أيام، تكون على وفاة الرئيس، عندما يكون في السلطة.

وأشار إلى أن الشيخ زايد مؤسس دولة الإمارات أوصى أولاده على مصر، لافتًا إلى أن الرئيس الراحل حسني مبارك له مكانة كبيرة جدًا لدى أولاد الشيح زايد.
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وفاه مبارك مصر رحيل مبارك الرى اخبار إعلان الحداد

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