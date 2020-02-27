تألق رايا أبي راشد في مهرجان برلين السينمائي الدولي

شاركت الإعلامية رايا أبي راشد، بصور من مهرجان برلين السينمائي الدولي، عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".وظهرت "أبي راشد" بفستان اسود عند الركبة وحذاء اسود وشعر منسدل على كتفيها،وعلقت قائلة على الصور التي نشرتها قائلة: "مرة أخرى في المكان المناسب لتكون برلين نرسل لك كل الحب من سجادة برلين الحمراء لتفوزي بجائزة أفضل ممثلة لي برلين 2020 #هيلين ميرين".وعبرالجمهور عن إعجابهعم بالصور من خلال خاصية التعليقات فقال أحدهم: "هو في كده جمال وروعه وحلاوة منورة يا نجمتنا واعلاميتنا الكبيرة الغالية ربنا يسعدك" وذكر آخر"جميلة كالعادة" وقال آخرهم "أحلى مذيعة والله".