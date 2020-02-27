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تألق رايا أبي راشد في مهرجان برلين السينمائي الدولي
الخميس 27/فبراير/2020 - 10:06 م
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مي مرسي
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شاركت الإعلامية رايا أبي راشد، بصور من مهرجان برلين السينمائي الدولي، عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".
وظهرت "أبي راشد" بفستان اسود عند الركبة وحذاء اسود وشعر منسدل على كتفيها،وعلقت قائلة على الصور التي نشرتها قائلة: "مرة أخرى في المكان المناسب لتكون برلين نرسل لك كل الحب من سجادة برلين الحمراء لتفوزي بجائزة أفضل ممثلة لي برلين 2020 #هيلين ميرين".
وعبرالجمهور عن إعجابهعم بالصور من خلال خاصية التعليقات فقال أحدهم: "هو في كده جمال وروعه وحلاوة منورة يا نجمتنا واعلاميتنا الكبيرة الغالية ربنا يسعدك" وذكر آخر"جميلة كالعادة" وقال آخرهم "أحلى مذيعة والله".
وظهرت "أبي راشد" بفستان اسود عند الركبة وحذاء اسود وشعر منسدل على كتفيها،وعلقت قائلة على الصور التي نشرتها قائلة: "مرة أخرى في المكان المناسب لتكون برلين نرسل لك كل الحب من سجادة برلين الحمراء لتفوزي بجائزة أفضل ممثلة لي برلين 2020 #هيلين ميرين".
وعبرالجمهور عن إعجابهعم بالصور من خلال خاصية التعليقات فقال أحدهم: "هو في كده جمال وروعه وحلاوة منورة يا نجمتنا واعلاميتنا الكبيرة الغالية ربنا يسعدك" وذكر آخر"جميلة كالعادة" وقال آخرهم "أحلى مذيعة والله".
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Back in the place to be, @berlinale! 🐻⠀ ⠀ Sending you all so much love from the red carpet of #berlinale2020’s hommage award to one of my favorite actresses everrr, THE @helenmirren! 😍⠀ ⠀ Okay I have to start with the shoes and it’s #notanad, i’m just so in love with them! @jimmychoo ❤❤⠀ Dress by @foreveruniqueofficial, & jewelry by @maisonmirath ⠀ Styled by my darling @mayawilliamz 💋⠀ ⠀ #ScoopWithRaya⠀ #Berlinale
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