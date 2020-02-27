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روسيا تتهم تركيا بانتهاك الاتفاق بشأن الأراضي السورية

الخميس 27/فبراير/2020 - 09:20 م
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علم روسيا وتركيا
علم روسيا وتركيا
الفجر
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وجهت روسيا، مساء اليوم الخميس، الاتهام إلى تركيا بانتهاك الاتفاق بشأن سوريا من خلال دعم الجماعات المسلحة بالمدفعية، حسبما فضائية سكاي نيوز بالعربية.

وذكر التلفزيون الروسي، في وقت سابق من مساء اليوم، أن خبراء عسكريين أتراكًا في مدينة إدلب السورية يستخدمون صواريخ محمولة على الكتف، في محاولة لإسقاط طائرات حربية روسية وتابعة للنظام السوري.

وتزامن هذا التصريح، الذي بثته قناة "روسيا24" التلفزيونية أثناء عرض تقرير من إدلب، مع إعلان مسؤولين أتراك ومن المعارضة السورية التي يدعمها الجيش التركي السيطرة على بلدة النيرب في إدلب.

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الكلمات المفتاحية

سوريا روسيا تركيا الأراضي السورية

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