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محمود حجازي من أحدث جلسة تصوير

الخميس 27/فبراير/2020 - 10:04 م
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بوابة الفجر
مي مرسي
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شارك الفنان محمود حجازي،صورة من أحدث جلسة تصوير له في سيارته بملابس ونظارة سوداء،عبر حسابه على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وتفاعل الجمهور على الصورة التي نشرها من خلال خاصية التعليقات قائلين: "المبدع ربنا يوفقك،مين ال قتل فريدة يعم، هربان من حد ولا اي".

يذكر أن آخر أعمال محمود حجازي مسلسل " الأخ الكبير" وهو بطولة محمد رجب وعبير صبري وهبة مجدي ودينا فؤاد وهو تأليف أحمد عبد الفتاح وإخراج إسماعيل فاروق.

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🎱

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الكلمات المفتاحية

مسلسل الأخ الكبير محمود حجازي الرى

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