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"وطي صوتك شوية إحنا عند ناس".. تفاصيل جديدة في حادث انتحار شاب بفيصل

الخميس 27/فبراير/2020 - 09:22 م
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موقع الانتحار
موقع الانتحار
إيمان عبد العاطي
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"وطي صوتك شوية.. إحنا عند ناس".. هذه هي الكلمات التي قالها أحد أصحاب الشاب المنتحر له قبل سقوطه من الطابق التاسع بمنطقة فيصل بالجيزة، وإذ تبين أن المتوفي تشاجر مع والده قبل الواقعة، وتوجه إلى الشقة محل الواقعة ليقيم مع أصحابه "شقة ايجار"، وصباح اليوم تلقى الشاب مكالمة من والدته، لتخبره بمشاجرتها مع والده " أبوك ضربني.. وأنا هطلق"، وحال شجاره معها توجه إليه أحد أصدقائه المقيمين بالشقة، لتهدئته، طالبا منه أن يخفض صوته، لكن الآخير رفض ذلك محاولا الانتحار.

"أنا زهقت من الدنيا وعايز انتحر.. قولوا لابويا أنه السبب.. حسبي الله ونعم الوكيل فيه".. كانت آخر كلمات قالها "محمد" الشاب المنتحر عن طريق إلقاء نفسه من الدور التاسع قبل تنفيذ الواقعة.

وكشفت تحقيقات رجال مباحث الجيزة، تفاصيل جديدة، حول انتحار شاب عن طريق سقوطه من الطابق التاسع بشارع فيصل، وإذ تبين أن الشاب بعد إجرائه مكالمته مع والدته، ومعرفته بنشوب مشاجرة بينها وبين والده لتخبره " أبوك ضربني.. وأنا هطلق"، ولدي محاولة صديقه لتهدئته، صعد أعلى وحدة التكييف لينتحر بإلقاء نفسه، ولدي محاولة أصدقائه من إنقاذه " خلع هدومه".. وانتحر من الدور التاسع.

وبينت التحقيقات أن المنتحر يُدعي" محمد"، عمره 26 سنة، خريج نظم ومعلومات إدارية، لديه أشقاء أكبر منه، ومقيم بمنطقة القومية بإمبابة، وكان بالشقة محل الواقعة، لدي صديقه، بالشقة محل الواقعة رفقة أصدقائه.
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فيصل شاب انتحار

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