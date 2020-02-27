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الزمالك يرفع مكافآت لاعبيه إلى 150 ألف جنيه

الخميس 27/فبراير/2020 - 09:21 م
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الزمالك
الزمالك
هاني عصام
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أعلن مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك عن زيادة قيمة مكافآت اللاعبين إلى 150 ألف جنيه بعد الأداء المميز لهم في الفترة الماضية.

وأكد مرتضى في جلسته مع لاعبيه على زيادة قيمة المكافآت إلى 150 ألف جنيه بدلًا من 100 ألف جنيه بعدما طلب جنش حارس الفريق زيادة قيمة المكافأت بـ50 ألف إضافية.

وحصد الزمالك كأس السوبر المصري مؤخرًا على حساب الأهلي بعد التغلب عليه بركلات الترجيح بنتيجة 4-3 عقب إنتهاء الوقت الأصلي بالتعادل السلبي بين الفريقين.

ويستعد الزمالك لملاقاة الترجي التونسي غدًا الجمعة في ذهاب الدور ربع النهائي ضمن منافسات دوري أبطال افريقيا.
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الكلمات المفتاحية

رياضة دوري ابطال افريقيا الزمالك الترجي

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