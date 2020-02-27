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رئيس جمعية مزارعى المليون فدان ناعيا مبارك: لن ننسى مواقفه في الحرب

الخميس 27/فبراير/2020 - 09:21 م
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المهندس عادل زيدان
المهندس عادل زيدان
هدى عبدالرازق
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نعى المهندس عادل زيدان، رئيس جمعية مزارعي المليون ونصف فدان، الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، الذي وافته المنية صباح الثلاثاء الماضي عن عمر ناهز الـ 92 عامًا، موضحًا أن مبارك كرجل دولة اختلف واتفق معه الكثيرون خلال فترة حكمه التي قضاها في مصر قرابة الثلاثين عاما.

وأضاف "زيدان"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "من سيزرع المليون": " علمونا في كُتاب القرية أن الاسلام دين رحمه ولا يجوز الا الترحم على أموات المسلمين، كل إنسان له ما له، وعليه ما عليه، ووقت الموت له جلالة خاصة لا يجوز فيها الاختلاف، ومصر الأصيلة لا تنسى مواقفه في حرب أكتوبر 1973 ".

وأشار رئيس جمعية مزارعي المليون ونصف فدان، إلى أن تعامل القيادة السياسية مع وفاة الرئيس الأسبق مبارك جاء مهنيا، وأثبت حرفيتها في تناول الأمور، حيث جاء تنكيس الأعلام المصرية 3 أيام هو حزن كبير على وفاة أحد قيادات القوات المسلحة الباسلة، وصاحب أول ضربة جوية ضد إسرائيل.
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مبارك حرب أكتوبر جمعية مزارعي المليون ونصف فدان الضربه الجويه

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