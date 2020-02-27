الأرقام تُجيب.. أيهما أفضل لريال مدريد محمد صلاح أم كيليان مبابي؟

فجرت تقارير صحفية إنجليزية مفاجأة مدوية بشأن اهتمام نادي ريال مدريد الاسباني بالتعاقد مع النجم المصرى محمد صلاح، لاعب ليفربول الإنجليزى، لضمه لصفوف النادي الملكي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة من أجل تدعيم خط هجوم الفريق تحت قيادة المدرب الفرنسي زين الدين زيدان.





وحسبما ذكرت صحيفة "ديلى اكسبريس" البريطانية ، أن ريال مدريد برئاسة فلورنتينو بيريز يرصد 150 مليون يورو من أجل التعاقد مع محمد صلاح، لتدعيم صفوف النادي الملكي، بعد تذبذب نتائج الفريق بالموسم الحالي، وآخرها خسارة الفريق أمام مانشستر سيتي 2 / 1 في ذهاب دور الـ16 ببطولة دوري أبطال أوروبا.





محمد صلاح ليس اللاعب الوحيد الذي يسعي ريال مدريد للتعاقد معه خلال الميركاتو الصيفي، ارتبط ايضًا المهاجم الفرنسي الشاب كيليان مبابي لاعب باريس سان جيرمان بالإنتقال لصفوف النادي الملكي الموسم المقبل، خاصة وأنه أحد الصفقات التي يستهدف زين الدين زيدان حسمها خلال الفترة القادمة لتدعيم صفوف الفريق.





ويستعرض "الفجر الرياضي" مقارنة رقمية بين ما قدمه محمد صلاح وكيليان مبابي خلال مشوارهما بالملاعب.. وأيهما سيكون أفضل فنيًا بالنسبة لنادي ريال مدريد؟:-





- محمد صلاح:





محمد صلاح من مواليد 15 يونيو لعام 1992 ويبلغ عمره 27 عامًا، بينما يبلغ طوله 1.75 سم، يفضل اللعب بالقدم اليسري، ويجيد اللعب في عدة مراكز منها الجناح الأيمن والأيسر ومهاجم ثان، وتبلغ قيمته التسويقية 150 مليون يورو، وينتهي عقده مع ليفربول في يونيو عام 2023.





خاض نجم منتخب مصر وليفربول الإنجليزي 391 مباراة خلال مسيرته الكروية مع الأندية حتي الآن، بإجمالي (28841) دقيقة لعب فعلية، وسجل "صلاح" 167 هدفا، وصنع 90 هدفا، وحصل على 17 بطاقة صفراء، كما حصل على بطاقة حمراء وحيدة.





لعب "صلاح" 44 مباراة مع المقاولون العرب، ساهم في 18 هدفًا ( سجل 12 هدفا – صنع 6 أهداف)، كما خاض 79 مباراة مع فريق بازل السويسري وساهم معه في 37 هدفا (سجل 20 هدفا – صنع 17 هدفا)، بينما شارك في 19 مباراة مع تشيلسي الإنجليزي (سجل هدفين – صنع 4 أهداف).





وخاض الفرعون المصري 26 مباراة مع فيورنتينا (سجل 9 أهداف – صنع 4 أهداف)، وشارك في 83 مباراة مع روما الإيطالي (سجل 34 هدفا – صنع 22 هدفا)، ومع فريق ليفربول لعب حتي الآن 140 مباراة (سجل 90 هدفا – صنع 37 هدفا).





أما عن مسيرته مع المنتخبات الوطنية، خاض 11 مباراة مع منتخب مصر تحت 20 عامًا، وسجل 3 أهداف، كما لعب 11 مباراة مع منتخب تحت 23 عاما وسجل 4 أهداف، وخاض 4 مباريات مع المنتخب الأوليمبي وسجل 3 أهداف، بينما شارك في 67 مباراة مع المنتخب الأول وسجل 41 هدفا.





- كيليان مبابي:





كيليان مبابي من مواليد 20 ديسمبر 1998 يبلغ عمره 21 عامًا، ويبلغ طوله 1.78 سم، يفضل اللعب بالقدم اليمني، ويجيد اللعب في مراكز الجناح الأيمن والأيسر ومهاجم صريح، تبلغ قيمته التسويقية 200 مليون يورو، ويرتبط بعقد مع نادي باريس سان جيرمان حتي يونيو 2022.





خاض "مبابي" 178 مباراة خلال مشواره الاحترافي، بواقع (12490) دقيقة لعب فعلية، واستطاع تسجيل 112 هدفا، وصنع 65 هدفا، وحصل على 15 بطاقة صفراء، كما حصل على 3 بطاقات حمراء.





شارك المهاجم الفرنسي في مباراة وحيدة مع فريق موناكو تحت 19 عامًا، وصنع هدف وحيد، بينما خاض 60 مباراة مع الفريق الأول بنادي موناكو وساهم معه في 43 هدفا (سجل 27 هدفا – صنع 16 هدفا).





وخاض كيليان مبابي 117 مباراة مع فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، بواقع (9185) دقيقة لعب، وسجل 85 هدفا، وصنع 48 هدفا، وحصل على 12 انذارًا و 3 بطاقات حمراء.





أما عن مشواره الدولي، لعب كيليان مبابي مباراتين مع منتخب فرنسا تحت 17 عاما، ولم يسجل أو يصنع أي أهداف، بينما لعب 11 مباراة مع منتخب تحت 19 عامًا، وسجل 7 أهداف، وخاض 34 مباراة مع المنتخب الأول ، واستطاع احراز 13 هدفا وصنع 10 أهداف، وتوج مع الديوك الفرنسية بكأس العالم 2018.



