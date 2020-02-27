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وزير قطاع الأعمال: تطوير الشركات دون الإدارة "فلوس اترمت فالأرض"

الخميس 27/فبراير/2020 - 09:17 م
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هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام
هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام
هدى عبدالرازق
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قال هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال، إن أي تطوير يحدث في الشركات دون تطوير للإدارة، فأنه بمثابة "فلوس اترمت فالأرض"، حيث يجب أن تملك أدوات حديثة للعمل وإلا ستفقد فاعليتها.

وأشار "توفيق"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء الخميس، إلى أنه تم توقيع عقود التحول الرقمي لعدد من الشركات التابعة للقطاع، لافتا إلى أن النظام سيطبق في 63 شركة تغطي 12 صناعة خلال عام ونصف.

وأضاف وزير قطاع الأعمال، أن برنامج التحول الرقمي سيعمل به نحو 35% من العاملين في "الآي تي" بمصر، لافتا إلى أن تكلفة المشروع ستصل إلى 50 مليون دولار.
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