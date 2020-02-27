بعد واقعة البرنس محمد رمضان وسط أهالي إحدى المطاعم بإمبابة



الليلة الساعة ١٠ مساءً عندي زيارة لمطعم الراجل الجدع الحاج ربيع وسط أهالي إمبابة الغاليين ♥️ تم النشر بواسطة ‏‎Mohamed Ramadan‎‏ في الخميس، ٢٧ فبراير ٢٠٢٠

شارك الفنان محمد رمضان، صورة له يعلن فيها عن زيارته اليوم لمطعم في منطقة إمبابة، وذالك عبر حسابه على موقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك".وكتب "رمضان" تعليقًا على الصورة التي نشرها قائلًا: "الليلة الساعة 10 مساءا عندي زيارة لمطعم الراجل الجدع الحاج ربيع وسط أهالي إمبابة الغاليين".وقد طرح محمد رمضان برومو أغنيته الجديدة "شوب مانجو" عبر حسابته على مواقع التوصل الإجتماعي ومن المقرر طرحها قريبا.يذكر أن آخر أعمال"رمضان" مسلسل زلزال الذي عرض في السباقي الرمضاني الماضي وشارك في بطولته عدد من الفنانين منهم حلا شيحا ومنى عبد العزيز وماجد المصري.