أسعار الذهب تتحول للتراجع في نهاية التعاملات





قلصت أسعار الذهب المكاسب في نهاية التعاملات اليوم الخميس، حيث تحولت للتراجع الطفيف بعد أن صعدت بنحو 18 دولار خلال تعاملات اليوم.









وتضع أسواق العقود الآجلة في التوقيت الحالي احتمالات قيام بنك الاحتياطي الفيدرالي وبنك إنجلترا والبنك المركزي الأوروبي بخفض معدل الفائدة من أجل مواجهة الضغوط الاقتصادية الحالية.









وحذرت السلطات الصحية الأمريكية من احتمال حدوث تحول الفيروس إلى وباء، على الرغم من أن الرئيس دونالد ترامب قال إن احتمالية إصابة البلاد منخفضة للغاية.





ونما اقتصاد الولايات المتحدة بنفس التقديرات الأولية البالغة 2.1 بالمائة خلال الربع الأخير من العام الماضي، فيما ارتفعت طلبات إعانة البطالة الأمريكية بأكثر من توقعات المحللين خلال الأسبوع المنصرم.





وارتفعت مبيعات المنازل الأمريكية قيد الإنتظار بنسبة 5 بالمائة خلال الشهر الماضي، في الوقت الذي هبطت فيه طلبيات السلع المعمرة في الولايات المتحدة بأقل من التوقعات.





وتراجع سعر العقود الأجلة للذهب تسليم شهر أبريل بنحو 0.04 بالمائة وهو ما يوازي 0.60 دولار للأوقية إلى مستوى 1642.50 دولار للأوقية بعد أن سجل مستوى 1662.50 دولار للأوقية خلال الجلسة.





وارتفع سعر التسليم الفوري للذهب بنحو 0.1 بالمائة وهو ما يعادل 2.4 دولار ليصل إلى مستوى 1643.42 دولار للأوقية بعد أن سجل مستوى 1660.38 دولار للأوقية في وقت سابق من التعاملات.





وهبط المؤشر الرئيسي للدولار بنحو 0.5 بالمائة ليسجل مستوى 98.513.