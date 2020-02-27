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بسبب "كورونا".. مجلس وزراء الصحة يدعو إلى دعم تعزيز التعاون العربي

الخميس 27/فبراير/2020 - 08:52 م
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بوابة الفجر
وكالات
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وجه مجلس وزراء الصحة العرب، مساء اليوم الخميس، دعوة لتعزيز التعاون بين الدول العربية من أجل تنفيذ إجراءات مشتركة للعمل على منع انتقال فيروس "كورونا" الجديد، ودعم الدول المتأثرة بالفيروس.

هذا وشدد مجلس وزراء في ختام أعمال دورته الـ53، التي عقدت اليوم في مقر الجامعة العربية على ضرورة الاستفادة القصوى من تفعيل نظم ونهج تقييم المخاطر على مستوى الدول العربية.

كما أشاد بالإجراءات المتخذة من قبل الدول العربية لمنع انتقال الفيروس، والاستمرار في تنفيذ الإجراءات الوقائية والتأهب حسب إرشادات منظمة الصحة العالمية، مؤكدًا على استمرار الأمانة العامة للجامعة العربية بالعمل على التنسيق وتبادل المعلومات، فيما يستجد من معلومات أو بيانات حول الفيروس، حسب ما نقلت وكالة الأنباء الكويتية "كونا".

وثمن المجلس موقف الصين المنفتح في التعاون والشفافية بشأن مواجهة انتشار الفيروس والاستمرار في تنفيذ الإجراءات الوقائية والتأهب حسب إرشادات منظمة الصحة العالمية، وحث على تبادل الخطط الاحترازية، التي وضعتها الدول العربية لمكافحة هذا المرض والاستفادة من خبرات الدول وتجاربها، مؤكدًا على أهمية التعاون بين الدول العربية لتنفيذ إجراءات مشتركة لمنع انتقال الفيروس إل الدول العربية.

وشدد المجلس على ضرورة العمل على تحسين صحة الأمهات والأطفال والمراهقات في المنطقة العربية، مطالباً الدول العربية الأعضاء بضرورة الاستفادة من الخطة الإستراتيجية العربية متعددة القطاعات لصحة الأطفال والأمهات والمراهقات.

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الكلمات المفتاحية

وزراء الصحة كورونا فيروس كورونا التعاون العربي

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