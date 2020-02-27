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عاصي الحلاني يؤجل حفل عيد الأم بدون أي أسباب

الخميس 27/فبراير/2020 - 09:24 م
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بوابة الفجر
مي مرسي
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أعلن المطرب عاصي الحلاني،عن خبر تأجيل حفل عيد الأم في دولة عمان دون ذكر أسباب وبدون تحديد موعد آخر للحفل وذكر ذالك من خلال تغريدة له عبر حسابه الخاص على موقع التواصل الإجتماعي"تويتر".

وكتب "الحلاني" في هذه التغريدة قائلا: "تم تأجيل حفل عيد الأم في عمان إلى موعد أخير يعلن عنه قريبا".

يذكر أن آخر أعمال عاصي الحلاني أغنية "الوطن" وهي كلمات عمر الفرا وألحان عاصي الحلاني وتوزيع طوني سابا.
عاصي الحلاني يؤجل حفل عيد الأم بدون أي أسباب
عاصي الحلاني يؤجل حفل عيد الأم بدون أي أسباب
عاصي الحلاني يؤجل حفل عيد الأم بدون أي أسباب
عاصي الحلاني يؤجل حفل عيد الأم بدون أي أسباب
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عاصي الحلاني حفل عيد الأم تأجيل حفل عاصي الحلاني الرى

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