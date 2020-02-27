عاجل.. فايلر يستبعد ثنائي الأهلي من قائمة مباراة صن داونز

استقر السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على استبعاد الثنائي حسام عاشور وشريف إكرامي لاعبي الفريق الأحمر من قائمة الفريق لمواجهة صن داونز الجنوب إفريقي.

وجاء قرر فايلر باستبعاد الثنائي لوجهة نظر فنية، حيث سيخوض الثنائي تدريبات تأهيلية صباح غد الجمعة على ستاد مختار التتش بمقر الجزيرة.

ويستضيف الأهلي نظيره صن داونز الجنوب إفريقي مساء السبت المقبل على ستاد القاهرة الدولي في ذهاب ربع نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا.