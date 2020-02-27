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تشكيل موقعة أرسنال وأولمبياكوس في الدوري الأوروبي

الخميس 27/فبراير/2020 - 08:49 م
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بوابة الفجر
محمد الدمتناوي
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يستعد نادي أرسنال الإنجليزي، لمواجهة فريق أولمبياكوس اليوناني، مساء اليوم الخميس، ضمن منافسات إياب دور الـ32 من عمر بطولة الدوري الأوروبي.

وتقام مباراة أرسنال وأولمبياكوس على أرضية ملعب الإمارات.

وكانت مباراة أرسنال وأولمبياكوس في لقاء الذهاب قد انتهت بفوز الجانرز بهدف نظيف

وأعلن "ميكيل أرتيتا" المدير الفني للفريق الإنجليزي عن تشكيل فريقه لمواجهة اليوم، وجاء كالتالي:

حراسة المرمى: لينو.

خط الدفاع: موستافي، لويز، ساكا. بيرلين

خط الوسط: تشاكا، سيبايوس، أوزيل، بيبي.

خط الهجوم: أوباميانج، لاكازيت.

بينما يدخل الضيوف اللقاء بقيادة "بيدرو مارتينز" بتشكيل مكون من:-

حراسة المرمى: خوسي سا.

خط الدفاع: عمر العبدلاوي، با، سيسي، تسميكاس.

خط الوسط: كامارا، سانتوس، بوشا.

خط الهجوم: يوسف العربي، فالبوينا، راندجيفتش.

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