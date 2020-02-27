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أول رد فعل رسمي من الزمالك على عقوبات السوبر

الخميس 27/فبراير/2020 - 08:43 م
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مرتضى منصور
مرتضى منصور
هاني عصام
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أعلن مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك عن التقدم بخطاب رسمي إلى لجنة التظلمات بالاتحاد المصري لكرة القدم بسبب عقوبات لجنة الانضباط على بعض لاعبي الفريق والخاصة بمباراة السوبر.

وتعرض بعض لاعبي الزمالك للعقوبات في أزمة السوبر الأخيرة ضد النادي الأهلي في الإمارات وعلى رأسهم شيكابالا وعبدالله جمعة.

وأعلن مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك عن التقدم بتظلم رسمي للمطالبة بتخفيف العقوبات الموقعة على اللاعبين والتي وصلت إلى 8 مباريات على شيكابالا أيضًا.

ويرغب مسئولو الزمالك في تخفيف العقوبات الموقعة على لاعبي الفريق وتقديم الأدلة والمستندات التي تؤكد ذلك.
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الكلمات المفتاحية

عقوبات لجنة الانضباط شيكابالا وعبدالله جمعه

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