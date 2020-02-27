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نقيب المحامين يعتمد اتحاد "الشباب والقانون"

الخميس 27/فبراير/2020 - 08:37 م
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اللقاء
اللقاء
أسماء قورة - آيات عامر
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التقى سامح عاشور نقيب المحامين، عددا من شباب المحامين، مؤسسي اتحاد "الشباب والقانون"، برئاسة أسامة أحمد عبدالكريم، وذلك في إطار سياسة النقيب العام بالتواصل المستمر مع شباب المهنة.

واعتمد عاشور، خلال اللقاء، كيان "اتحاد الشباب والقانون"، الذي يهدف لرفع الكفاءة المهنية لشباب المحامين وفق سياسة هادفة وبناءة وبرامج التعليم المهني والدورات التعليمية والتثقيفية، والدفاع عن حقوق ومصالح شباب المحامين، ونشر الوعي النقابي والمهني وأهمية رسالة المحاماة.

وأعرب الشباب عن إيمانهم بقدر وعظمة رسالة المحاماة وبدورهم كشباب يعملون من أجل بناء مستقبل باهر يرفع قدر المهنة ونقابة المحامين الذين يعتبرون أنفسهم أبناءها.

ووجه النقيب العام الشباب، للتركيز والاهتمام بنشر قيم وأخلاق وسلوكيات المحاماة وسط شباب المحامين، واستقدام خبرات من شيوخ المهنة لتحقيق الاستفادة العملية خلال الندوات.

وثمن شباب الاتحاد دور نقيب المحامين، في العمل العام، وقضايا الوطن العربي، وتواصله الدائم مع شباب المهنة.
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الكلمات المفتاحية

نقيب المحامين الشباب والقانون اتحاد

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