الحكومة: نتخذ خطوات استباقية لمواجهة كورونا.. ولسنا رد فعل

قال المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إنه تم رفع درجة الاجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا إلى درجة أعلى، مؤكدا أن مصر خالية من فيروس كورونا، ولا توجد حالة مصابة يتم اخفاؤها.



وأشار "سعد"، خلال اتصال هاتفي مع الإعلامي تامر أمين ببرنامج "آخر النهار" المذاع عبر فضائية "النهار"، مساء الخميس، إلى أنه ليس من مصلحة الحكومة إخفاء تعرض مصر للإصابة بفيروس كورونا، معقبا: "ظهور حالات مصابة بفيروس كورونا ليس عيبا حتى يتم اخفاؤها".



وأضاف المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن الحكومات السابقة كانت عندما تتعرض لأزمة تلعب دور رد الفعل، ولكن مصر الآن تتخذ خطوات استباقية لمواجهة أي أزمات قد تحدث.

