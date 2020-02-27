Advertisements
Advertisements
Advertisements

الحكومة: نتخذ خطوات استباقية لمواجهة كورونا.. ولسنا رد فعل

الخميس 27/فبراير/2020 - 08:31 م
Advertisements
المستشار نادر سعد
المستشار نادر سعد
هدى عبدالرازق
Advertisements
قال المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إنه تم رفع درجة الاجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا إلى درجة أعلى، مؤكدا أن مصر خالية من فيروس كورونا، ولا توجد حالة مصابة يتم اخفاؤها.

وأشار "سعد"، خلال اتصال هاتفي مع الإعلامي تامر أمين ببرنامج "آخر النهار" المذاع عبر فضائية "النهار"، مساء الخميس، إلى أنه ليس من مصلحة الحكومة إخفاء تعرض مصر للإصابة بفيروس كورونا، معقبا: "ظهور حالات مصابة بفيروس كورونا ليس عيبا حتى يتم اخفاؤها".

وأضاف المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن الحكومات السابقة كانت عندما تتعرض لأزمة تلعب دور رد الفعل، ولكن مصر الآن تتخذ خطوات استباقية لمواجهة أي أزمات قد تحدث.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

مصر مجلس الوزراء فيروس كورونا

أخبار تهمك

رينيه فايلر يحرج صالح جمعة بتصريح جديد

منذ ساعتين و 36 دقيقة

دوري أبطال أوروبا| جمال الشريف يفجر مفاجأة بشأن حكم قمة ريال مدريد ضد مانشستر سيتي

منذ حوالي 13 ساعة

ضربة موجعة للأهلي قبل مواجهة صن داونز

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل - الأهلي يتلقي ضربة موجعة قبل مواجهة صن داونز بأيام

منذ حوالي 23 ساعة

عاجل.. فايلر يصدم جماهير الأهلي قبل ساعات من مباراة صن داونز

منذ ساعتين و 42 دقيقة

شوبير يكشف موعد رحيل اللجنة الخماسية عن اتحاد الكرة

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل.. فايلر يستبعد ثنائي الأهلي من قائمة مباراة صن داونز

منذ أقل من نصف ساعة

مفاجأة مدوية يجهزها فايلر أمام صن داونز.. خروج لاعبين من التشكيل الأساسي

منذ حوالي 4 ساعات

مرتضي يوجه رسالة نارية إلى الأهلي

منذ يوم

شيرين عبد الوهاب تصدم جمهورها وتعلن إصابتها بورم سرطاني

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. مرتضى منصور يوجه رسالة نارية إلى اتحاد الكرة بعد خصم النقاط

منذ حوالي 3 ساعات

مفاجأة.. محمد النني يوجه صدمة قوية لـ"صلاح"

منذ ساعة

صدمة قوية لجماهير الأهلي قبل موقعة صن داونز

منذ حوالي 9 ساعات

رسالة نارية من مرتضي منصور للاعبي الزمالك قبل لقاء الترجي

منذ ساعة و 14 دقيقة

مشاهد مباراة الأهلي والنصر اليوم 27-2-2020 في الدوري السعودي بث مباشر YouTube مجانًا بدون تقطيع

منذ يوم

كارثة تهدد برشلونة في دوري أبطال أوروبا

منذ ساعتين

موضوعات متعلقة

متحدث الوزراء: لدينا لقاحات يمكنها التعامل مع فيروس كورونا

الصحة: لا توجد إصابات بكورونا في مصر

بعد ظهور أول إصابة في مصر.. مصادر تكشف خطة الصحة بالمدراس للتصدى لـ"كورونا"

عاجل.. أول رد رسمي على ظهور إصابات جديدة بكورونا في مصر

الاثنين.. انتهاء الحجر الصحي للمصريين القادمين من الصين

"الصحة" تكشف توقيت انتهاء الحجر الصحي للعائدين من الصين

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
06:45 م

رينيه فايلر يحرج صالح جمعة بتصريح جديد

عاجل.. مرتضى منصور يوجه رسالة نارية إلى اتحاد الكرة بعد خصم النقاط

06:18 م

عاجل.. فايلر يصدم جماهير الأهلي قبل ساعات من مباراة صن داونز

06:39 م

كارثة تهدد برشلونة في دوري أبطال أوروبا

07:20 م

عاجل.. فايلر يستبعد ثنائي الأهلي من قائمة مباراة صن داونز

08:53 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: صفحات من مذكرات أشهر موسيقار فرنسى نهديها إلى وزير السياحة والآثار قبل افتتاح المتحف الكبير

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: فيمينيزم الدكتورة شيرويت ترقد فى سيارة ليموزين! (الحكاية الثامنة)

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: سيرة حذرة.. مذكرات الدكتور أحمد عكاشة

DMCA.com Protection Status