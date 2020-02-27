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طائرة خاصة تنقل بعثة الزمالك إلى تونس

الخميس 27/فبراير/2020 - 08:29 م
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الزمالك
الزمالك
هاني عصام
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استقر مجلس إدارة نادي الزمالك على السفر إلى تونس لمواجهة فريق الترجي في إياب الدور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال افريقيا على ستاد رادس.

وجاء قرار إدارة الزمالك بهدف توفير مزيد من الراحة للاعبين بسبب ضغط اللقاءات في الفترة الماضية وتحفيزهم من أجل تحقيق نتيجة إيجابية في لقاء الذهاب.

ويقام لقاء الذهاب غدًا على ستاد القاهرة في تمام السادسة مساءًا بحضور 30 ألف متفرج.

وكان الزمالك قد فاز على الترجي في لقاء السوبر الإفريقي بالدوحة بنتيجة 3-1 سجلهم كل من أوباما وأشرف بن شرقي "هدفين".
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رياضة الزمالك الاخبار الرياضية اخبار الرياضة

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