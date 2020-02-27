Advertisements
Advertisements
Advertisements

المخرج محمد سامي يستعرض سيارته الحمراء عبر"إنستجرام"

الخميس 27/فبراير/2020 - 09:32 م
Advertisements
بوابة الفجر
مي مرسي
Advertisements
شارك المخرج محمد سامي،صورة من احدث جلسة تصوير له، بعربية جديدة وفخمة عبر حسابه على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وتفاعل الجمهور على الصورة التي نشرها فقال أحدهم: "مشاء الله مبروك" وقال آخر: "ألف مبروك يا عالمي" وذكر آخرهم "على وضعك يا باشا".

يذكر أن آخر أعمال محمد سامي مسلسل "ولد الغلابة" وشاركت في بطولته زوجته مي عمر مع أحمد السقا وإنجي المقدم وكريم عفيفي.

والجدير بالذكر أن مسلسل "البرنس" المقرر عرضه في رمضان المقبل هو ثاني تعاون بين محمد سامي ومحمد رمضان بعد مسلسل "الأسطورة" 2016 وشاركت في بطولته مي عمر وفردوس عبد الحميد.

 
View this post on Instagram

😎

A post shared by Mohamed Sami (@directormohamedsami) on

Advertisements

الكلمات المفتاحية

محمد سامي محمد رمضان انستجرام الرى

أخبار تهمك

كارثة تهدد برشلونة في دوري أبطال أوروبا

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. مرتضى منصور يوجه رسالة نارية إلى اتحاد الكرة بعد خصم النقاط

منذ حوالي 4 ساعات

ضربة موجعة للأهلي قبل مواجهة صن داونز

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل - الأهلي يتلقي ضربة موجعة قبل مواجهة صن داونز بأيام

منذ يوم

رينيه فايلر يحرج صالح جمعة بتصريح جديد

منذ حوالي 4 ساعات

دوري أبطال أوروبا| جمال الشريف يفجر مفاجأة بشأن حكم قمة ريال مدريد ضد مانشستر سيتي

منذ حوالي 14 ساعة

أول رد فعل رسمي من الزمالك على عقوبات السوبر

منذ أقل من ساعتين

شوبير يكشف موعد رحيل اللجنة الخماسية عن اتحاد الكرة

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. فايلر يستبعد ثنائي الأهلي من قائمة مباراة صن داونز

منذ ساعة و 28 دقيقة

مرتضي يوجه رسالة نارية إلى الأهلي

منذ يوم

الأرقام تُجيب.. أيهما أفضل لريال مدريد محمد صلاح أم كيليان مبابي؟

منذ ساعة

عاجل.. فايلر يصدم جماهير الأهلي قبل ساعات من مباراة صن داونز

منذ حوالي 4 ساعات

مفاجأة مدوية يجهزها فايلر أمام صن داونز.. خروج لاعبين من التشكيل الأساسي

منذ حوالي 5 ساعات

5 أدلة سيقدمها الزمالك لإخلاء مسئوليته في أزمة مباراة القمة

منذ ساعة و 23 دقيقة

صدمة قوية لجماهير الأهلي قبل موقعة صن داونز

منذ حوالي 10 ساعة

شيرين عبد الوهاب تصدم جمهورها وتعلن إصابتها بورم سرطاني

منذ حوالي 12 ساعة

موضوعات متعلقة

مسلسلات رمضان 2019.. تعرف على موعد عرض الحلقة 23 من ولد الغلابة

مسلسلات رمضان 2019.. تعرف على موعد عرض الحلقة 25 من ولد الغلابة

مسلسلات رمضان 2019.. تعرف على موعد عرض الحلقة الجديدة من ولد الغلابة

مسلسلات رمضان 2019.. تعرف على موعد عرض الحلقة 27 من ولد الغلابة

وقت الغروب.. مي عمر تتألق بفستان أحمر على البحر

"الخيال الجدع".. السقا يشارك جمهوره بصورة جديدة

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
06:39 م

عاجل.. فايلر يصدم جماهير الأهلي قبل ساعات من مباراة صن داونز

عاجل.. مرتضى منصور يوجه رسالة نارية إلى اتحاد الكرة بعد خصم النقاط

06:18 م

رينيه فايلر يحرج صالح جمعة بتصريح جديد

06:45 م

عاجل.. فايلر يستبعد ثنائي الأهلي من قائمة مباراة صن داونز

08:53 م

5 أدلة سيقدمها الزمالك لإخلاء مسئوليته في أزمة مباراة القمة

08:57 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: صفحات من مذكرات أشهر موسيقار فرنسى نهديها إلى وزير السياحة والآثار قبل افتتاح المتحف الكبير

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: فيمينيزم الدكتورة شيرويت ترقد فى سيارة ليموزين! (الحكاية الثامنة)

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: سيرة حذرة.. مذكرات الدكتور أحمد عكاشة

DMCA.com Protection Status