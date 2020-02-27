المخرج محمد سامي يستعرض سيارته الحمراء عبر"إنستجرام"

شارك المخرج محمد سامي،صورة من احدث جلسة تصوير له، بعربية جديدة وفخمة عبر حسابه على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".وتفاعل الجمهور على الصورة التي نشرها فقال أحدهم: "مشاء الله مبروك" وقال آخر: "ألف مبروك يا عالمي" وذكر آخرهم "على وضعك يا باشا".يذكر أن آخر أعمال محمد سامي مسلسل "ولد الغلابة" وشاركت في بطولته زوجته مي عمر مع أحمد السقا وإنجي المقدم وكريم عفيفي.والجدير بالذكر أن مسلسل "البرنس" المقرر عرضه في رمضان المقبل هو ثاني تعاون بين محمد سامي ومحمد رمضان بعد مسلسل "الأسطورة" 2016 وشاركت في بطولته مي عمر وفردوس عبد الحميد.