Advertisements
Advertisements
Advertisements

أجواء ودية وقرارات مهمة يعلنها العناني في عمومية اتحاد الغرف السياحية

الخميس 27/فبراير/2020 - 08:26 م
Advertisements
الاجتماع
الاجتماع
حسام زيدان
Advertisements
أكد الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار حرصه الشديد علي التعاون والتنسيق مع القطاع الخاص لتحقيق طفرة سياحية حقيقية تستحقها مصر وتعادل امكانياتها السياحية الفريدة عالميًا.

جاء ذلك أثناء حضور وزير السياحة والآثار اجتماع الجمعية العمومية ومعه عدد من كبار مسئولي الوزارة وشدد علي أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أصدر تعليماته للحكومة بتقديم كافة التسهيلات للقطاع السياحي وازالة جميع العقبات أمامه.

وأعلن العناني أن اللجنة الوزارية للسياحة ولجنة التراخيص السياحية أكبر إنجاز قدمته الحكومة للقطاع الخاص واثبات علي حرص الحكومة وجديتها في حل المشاكل التي تواجه القطاع، مؤكدا أن العلاقة الان بين السياحة وكافة الوزارات والهيئات في أفضل حالاتها.

وأعلن وزير السياحة والآثار عن عدة قرارات مهمة اتخذتها الحكومة لتشجيع السياحة أهمها تنظيم رحلات طيران من الغردقة وشرم الشيخ إلى الأقصر، مطالبا القطاع الخاص بالاستفادة من دمج وزارتي السياحة والآثار لتحقيق صالح الطرفين.

وأعرب عن ترحيبه بإنشاء متاحف في كافة المحافظات بالتعاون مع القطاع الخاص علي غرار ما تم بالغردقة، كما أكد إمكانية استفادة القطاع الخاص بالقصور الأثرية في اقامة الحفلات والمؤتمرات بشرط الحفاظ علي اثريتها، كما طالبهم باستغلال المنطقة المخططة والمحيطة بمتحف الحضارة بالفسطاط والبحيرة التي سيتم إنشائها بها لإقامة مطاعم ومناطق ترفيهية بها تدر دخلًا سياحيًا.

ومن ناحية اخري أقرت الجمعية العمومية لاتحاد الغرف السياحية الموازنة العامة لمجلس الادارة ووجهت الشكر للمجلس برئاسة أحمد الوصيف علي الإنجازات العديدة التي حققها المجلس خلال الفترة الماضية ونجاحه في حل مشاكل عالقة منذ سنوات.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

القطاع الخاص السياحة والآثار الجمعية العمومية

أخبار تهمك

عاجل - الأهلي يتلقي ضربة موجعة قبل مواجهة صن داونز بأيام

منذ حوالي 22 ساعة

مفاجأة مدوية يجهزها فايلر أمام صن داونز.. خروج لاعبين من التشكيل الأساسي

منذ حوالي 3 ساعات

رسالة نارية من مرتضي منصور للاعبي الزمالك قبل لقاء الترجي

منذ ساعة الا ربع

شيرين عبد الوهاب تصدم جمهورها وتعلن إصابتها بورم سرطاني

منذ حوالي 10 ساعة

كارثة تهدد برشلونة في دوري أبطال أوروبا

منذ ساعة و نصف

مفاجأة.. محمد النني يوجه صدمة قوية لـ"صلاح"

منذ 35 دقيقة

رينيه فايلر يحرج صالح جمعة بتصريح جديد

منذ ساعتين و 8 دقيقة

مرتضي يوجه رسالة نارية إلى الأهلي

منذ يوم

عاجل.. مرتضى منصور يوجه رسالة نارية إلى اتحاد الكرة بعد خصم النقاط

منذ ساعتين و 35 دقيقة

صدمة قوية لجماهير الأهلي قبل موقعة صن داونز

منذ حوالي 9 ساعات

ضربة موجعة للأهلي قبل مواجهة صن داونز

منذ حوالي 3 ساعات

مشاهد مباراة الأهلي والنصر اليوم 27-2-2020 في الدوري السعودي بث مباشر YouTube مجانًا بدون تقطيع

منذ يوم

دوري أبطال أوروبا| جمال الشريف يفجر مفاجأة بشأن حكم قمة ريال مدريد ضد مانشستر سيتي

منذ حوالي 13 ساعة

صدمة كبرى للجماهير بشأن معركة الكلاسيكو

منذ أقل من ساعتين

شوبير يكشف موعد رحيل اللجنة الخماسية عن اتحاد الكرة

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل.. فايلر يصدم جماهير الأهلي قبل ساعات من مباراة صن داونز

منذ ساعتين و 14 دقيقة

موضوعات متعلقة

"مدبولي" يلتقي أعضاء اتحاد الغرف السياحية.. ويطالب برفع جودة الخدمة المقدمة

عمومية المنشآت السياحية تفوض مجلس إدارتها للتصدي للاعتداءات (صور)

غرفة شركات السياحة: نبحث مع العناني وضع خطة للنهوض بالقطاع

وزير السياحة والآثار يستعرض سبل النهوض بالقطاع في سيناء

خطوط طيران وشركات إنجليزية.. أبرز ملامح خطة الترويج السياحي لشرم الشيخ

بعد رفعها الحظر.. العناني يلتقي السفير البريطاني لبحث سبل تنشيط السياحة

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
06:45 م

رينيه فايلر يحرج صالح جمعة بتصريح جديد

عاجل.. مرتضى منصور يوجه رسالة نارية إلى اتحاد الكرة بعد خصم النقاط

06:18 م

عاجل.. فايلر يصدم جماهير الأهلي قبل ساعات من مباراة صن داونز

06:39 م

كارثة تهدد برشلونة في دوري أبطال أوروبا

07:20 م

ضربة موجعة للأهلي قبل مواجهة صن داونز

05:43 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: صفحات من مذكرات أشهر موسيقار فرنسى نهديها إلى وزير السياحة والآثار قبل افتتاح المتحف الكبير

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: فيمينيزم الدكتورة شيرويت ترقد فى سيارة ليموزين! (الحكاية الثامنة)

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: سيرة حذرة.. مذكرات الدكتور أحمد عكاشة

DMCA.com Protection Status