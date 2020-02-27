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مصطفى بكرى عن جنازة مبارك: مشهد حضاري يليق بهذا الوطن

الخميس 27/فبراير/2020 - 08:23 م
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الإعلامي مصطفى بكري
الإعلامي مصطفى بكري
كساب أحمد
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عقب الإعلامي مصطفى بكري، على إعداد جنازة عسكرية للرئيس الراحل حسني مبارك، قائلًا: "رأينا مظهرًا حضاريًا يليق بهذا الوطن".

وتابع "بكري"، خلال تقديمه برنامج "حقائق وأسرار"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الخميس، أن اعداد الرئيس عبد الفتاح السيسي، جنازة عسكرية للرئيس الراحل مبارك، جاء انطلاقًا من احساسه ووعيه بدور هذا الرجل على مدى سنوات كثيرة، خاصة في حرب السادس من أكتوبر، فقد كان "مبارك" أحد أبطال حرب أكتوبر ولا يمكن لأحد أن ينكر هذا الأمر.

ولفت إلى أن "مبارك" تخلى عن السلطة طواعية حفاظًا على هذا الوطن، وسلم القيادة للقوات المسلحة، لأنه يدرك بأن الجيش المصري أمين على هذا الوطن، وبأنه القادر على تجاوز مرحلة ما بعد "مبارك".

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جنازه عسكريه جنازة مبارك السيسي الإعلامي مصطفى بكري

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