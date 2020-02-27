الهلال يبتعد بصدارة الدوري السعودي بفوز صعب على التعاون



حقق الفريق الأول للكرة بنادي الهلال فوزاً صعباً على نظيره التعاون، بهدف دون رد في المواجهة التي جمعت بينهما، مساء اليوم الخميس، ضمن منافسات الجولة العشرون من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين.



وأحرز سالم الدوسري هدف المباراة الوحيد لصالح الهلال من داخل منطقة الجزاء ليضعها في مرمى التعاون عند الدقيقة 16.



واحتج فريق التعاون على هدف الدوسري؛ بداعي التسلل؛ لكن الحكم اثبت صحة الهدف بعد اللجوء إلى تقنية الـ"VAR".



وأهدر البرازيلو نيلدو، لاعب التعاون فرصة محققه للتسجيل، وذلك بعدما نجح عبدالله المعيوف حارس مرمى الهلال في التصدي للهجمة.



وخرج لاعب التعاون محمد السهلاوي مصاباً، ودفع المدير الفني للفريق القصيمي فيتور كامبيلوس، بالكاميروني تاوامبا، بديلا عنه.



وبهذا الفوز؛ رفع الهلال رصيده إلى 47 نقطة، في صدارة جدول ترتيب دوري المحترفين، بينما تجمد رصيد التعاون عند 29 نقطة في المركز السادس.



ومن المقرر أن يستضيف الهلال نظيره الاتفاق، بينما يحل التعاون ضيفا ثقيلاً على أبها، في الجولة المقبلة من الدوري السعودي للمحترفين.