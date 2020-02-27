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تامر أمين: "حزن الكويتيين على مبارك أكتر مننا"

الخميس 27/فبراير/2020 - 08:19 م
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مبارك
مبارك
هدى عبدالرازق
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عقب الإعلامي تامر أمين، على نعي حفيد الرئيس الأسبق محمد حسني مباك لجده، قائلا: "كلمات طالعة من القلب وبحرقة، واضح أنه كان مكبوت وانفجر".

وأشار "أمين"، خلال برنامج "آخر النهار" المذاع عبر فضائية "النهار"، مساء الخميس، إلى أن الكلمات صادرة من فتى صغير، ولكن بمعنى كبير، مضيفا: "موافق على كل كلمة كتبها حفيد مبارك"، لافتا إلى أنه كان يتمنى أن يكون مبارك حيا حتى يرى القلوب التي تعتصر حزنا على فراقه.

وأضاف الإعلامي تامر أمين، أن وفاة مبارك تأتي تزامنا مع عيد استقلال الكويت، لافتا إلى أن الكويتيين يعترفون بفضل مبارك عليهم حتى الآن في حرب تحرير الكويت، متابعا: "حزن الكويتيين على مبارك يمكن أكتر مننا".
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الكلمات المفتاحية

وفاه مبارك الكويت الإعلامي تامر أمين

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