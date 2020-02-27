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مفاجأة.. محمد النني يوجه صدمة قوية لـ"صلاح"

الخميس 27/فبراير/2020 - 08:18 م
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صلاح
صلاح
حسن شحاتة
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وجه محمد النني، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي بشكتاش التركي، والمعار من نادي أرسنال الإنجليزي، صدمة قوية إلى مواطنه الدولي المصري محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي.

وقام محمد النني باختيار أفضل 11 لاعب بالنسبة له في تاريخ كرة القدم، متجاهلا تمام مواطنه صلاح في التشكيلة.

وجاءت اختيارات "النني" خلال حواره مع شبكة قنوات بي إن سبورت التركية، كالتالي:

في حراسة المرمى: جيانلويجي بوفون.

في خط الدفاع: داني ألفيش - باولو مالديني - فيرجيل فان دايك – مارسيلو.

في خط الوسط: باتريك فييرا - زين الدين زيدان - رونالدينيو.

في خط الهجوم: ليونيل ميسي – البرازيلي رونالدو - دينيس بيركامب.

وعند سؤاله على عدم اختيار محمد صلاح ضمن هذا التشكيل، رد مازحا: "يجب أن أكون عادلا".

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الكلمات المفتاحية

ليفربول صلاح النني

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