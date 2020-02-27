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محمد سعد يغازل جمهوره على "إنستجرام"

الخميس 27/فبراير/2020 - 08:52 م
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بوابة الفجر
مي مرسي
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شارك الفنان محمد سعد، صورة من تكريم سابق له، وظهر فيها ببدلة أنيقة زرقاء ونظارة سوداء وهو يحمل الجائزة،عبر حسابه على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وعلق "سعد" يغازل جمهوره من خلال خاصية التعليقات على الصورة التي نشرها قائلا: "صبح صبح يا عم الحج".

وفاز محمد سعد بجائزة أحسن ممثل عن دوره في فيلم "الكنز" في مهرجان جمعية الفيلم في دورته ال46 يوم 8 فبراير الماضي وتضم لجنة التحكيم عدد من الأعضاء منهم هاني لاشين،هالة خليل ومحمد أبو سيف.

يذكر أن آخر أعمال "سعد" فيلم "محمد حسين" والذي يشاركه في بطولته عدد من الفنانين منهم مي سليم وفريال يوسف وسمير صبري.

 
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صبح صبح يا عم الحج

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الكلمات المفتاحية

محمد سعد تكريمه الرى

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