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اتحاد الغرف السياحية: نعيش عصر غير مسبوق من التعاون والدعم الحكومي

الخميس 27/فبراير/2020 - 08:18 م
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الاجتماع
الاجتماع
حسام زيدان
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لأول مرة منذ سنوات عديدة وكدليل علي التعاون الوثيق بين القطاع السياحي الحكومي والخاص، حرص الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار علي حضور اجتماع الجمعية العمومية ومعه عدد من كبار مسئولي الوزارة.

وفي أجواء ودية وتفاؤل غير مسبوق وحضور مكثف، انعقدت الجمعية العمومية للاتحاد المصري للغرف السياحية برئاسة أحمد الوصيف رئيس مجلس إدارة الاتحاد.

ورحب أحمد الوصيف رئيس الاتحاد بحضور الدكتور خالد العناني للجمعية مؤكدا أن مشاركة الوزير بالإجماع ينهي قطيعة سنوات كثيرة غاب عنها الحضور الوزاري لعمومية الاتحاد.

وأضاف أن هذا الحضور يعكس مدي التعاون الكبير حاليا بين الاتحاد وغرفه الخمس بل والقطاع الخاص بأثره وبين الحكومة ممثلة في وزارة السياحة والآثار.

وشدد الوصيف علي أن القطاع السياحي يشهد حاليا حالة من الدعم الحكومي الحقيقي وقرارات طال انتظارها لعقود تحققت في أسابيع قليلة لتنهي الكثير من المشاكل التي واجهت القطاع.

وأوضح ان هذا الدعم والتعاون يتم بتعليمات واضحة من الرئيس عبد الفتاح السيسي حرصًا علي تسهيل عمل القطاع وتحقيق نمو سياحي غير مسبوق ، وأكد ان الجمعية العمومية للاتحاد قررت إرسال برقية شكر الي السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لدعمه الكبير للقطاع.

وتوجه الوصيف بالشكر الي رئيس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي لحرصه علي متابعة مشاكل القطاع بنفسه والسعي لحلها بكل الطرق، ووجه وزيرة السياحة السابقة الدكتورة رانيا المشاط وزير الدولة حاليا للتعاون الدولي لجهودها خلال توليها الوزارة في دعم القطاع.

وأعرب الوصيف عن سعادته بتلك الجمعية للحضور المكثف والغير مسبوق بها خاصة من رؤساء وأعضاء مجالس ادارات كافة الغرف السياحية.

وأكد الوصيف أن حالة التعاون والتنسيق حاليا بين الوزارة والاتحاد والغرف وصلت لمستوي غير مسبوق بفضل تفهم الوزير النشيط الدكتور خالد العناني لاهمية تلك العلاقة، موضحا أن غالبية القرارات التي تهم القطاع تصدر بالتنسيق والتباحث بين الجانبين تحقيقًا للصالح العام.
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الكلمات المفتاحية

العناني السياحة الاثار اتحاد الغرف السياحية

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