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محمد أبو العينين ناعيا مبارك: كان قائدًا وطنيًا قدم لمصر الكثير

الخميس 27/فبراير/2020 - 08:17 م
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محمد أبو العينين
محمد أبو العينين
كساب أحمد
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قال محمد أبو العينين عضو مجلس النواب، ونائب رئيس حزب مستقبل وطن، إن إصرار الرئيس عبد الفتاح السيسي على إعداد جنازة عسكرية للرئيس الراحل حسني مبارك، موقف تاريخي يحسب له.

ولفت أبو العينين، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي مصطفى بكري، ببرنامج "حقائق وأسرار"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الخميس، إلى أن حضور الرئيس السيسي جنازة الرئيس الراحل مبارك، يأتي تخليد للمبادئ وتعظيم للأصالة، مضيفًا أن دول العالم، والدول العربية أصدرت نعيًا بعد وفاة مبارك، والعديد من الدولة قامت بتنكيس الاعلام حزنًا على رحيل "مبارك".

وأوضح أن "مبارك" كان قائدًا وطنيًا محترمًا قدم لمصر وللأمة الكثير، ولا يمكن لأحد أن يشكك في وطنيه على الإطلاق، مضيفًا أن موقف مؤسسات الدولة تجاه رحيل مبارك كان جيدًا للغاية، معقبًا: "أنا فخور بأصالة الشعب المصري الذي يتميز بالوطنية الكبيرة".
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الكلمات المفتاحية

وفاه مبارك محمد أبو العينين رحيل مبارك جنازه عسكريه

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