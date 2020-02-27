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خالد الجندي: لولا ابن تيمية لكان التعامل في السوبر ماركت حرام
الخميس 27/فبراير/2020 - 08:10 م
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أمنية فوزي
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قال الشيخ خالد الجندى، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إنه لولا آراء الإمام ابن تيمية الشاذة، لكان التعامل في "السوبر ماركت" حرام، مشيرا إلى أنه فى زمنه منع الأئمة الأربعة بيع المعطاة.
وأوضح الجندى، خلال تقديم برنامجه "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "dmc"، اليوم الخميس، أن بيع المعاطاة هو البيع بدون أخذ ورد مع التاجر في السعر إلى أن يتفق الطرفان.
وتابع عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية: "الآن تدخل السوبر ماركت تختار ما شئت وتحاسب عليه، دون أن تتفاوض في سعره، وتقبل به".
وأوضح الجندى، خلال تقديم برنامجه "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "dmc"، اليوم الخميس، أن بيع المعاطاة هو البيع بدون أخذ ورد مع التاجر في السعر إلى أن يتفق الطرفان.
وتابع عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية: "الآن تدخل السوبر ماركت تختار ما شئت وتحاسب عليه، دون أن تتفاوض في سعره، وتقبل به".
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