خالد الجندي: لولا ابن تيمية لكان التعامل في السوبر ماركت حرام





وأوضح الجندى، خلال تقديم برنامجه "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "dmc"، اليوم الخميس، أن بيع المعاطاة هو البيع بدون أخذ ورد مع التاجر في السعر إلى أن يتفق الطرفان.وتابع عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية: "الآن تدخل السوبر ماركت تختار ما شئت وتحاسب عليه، دون أن تتفاوض في سعره، وتقبل به".