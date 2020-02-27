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الجيش الكويتي يعلن تعطيل الدراسة لأسبوعين بدءًا من مارس بسبب "كورونا"

الخميس 27/فبراير/2020 - 08:00 م
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فيروس كورونا
فيروس كورونا
الفجر
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أعلن الجيش الكويتي، مساء الخميس، تعطيل الدراسة لمدة أسبوعين في الكليات والمدارس العسكرية، بدءًا من مطلع شهر مارس المقبل؛ نظرًا للوضع الصحي الطارئ في البلاد.

هذا وأعلنت الصحة الكويتية، في وقت سابق من اليوم، ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا الجديد إلى 43 حالة، مشيرة إلى أن جميعهم يتمتعون بحالة جيدة، وفي طريقهم للشفاء.

كما أعلنت يوم أمس الأربعاء، عن تعطيل الدراسة رسميا لمدة أسبوعين تبدأ من 1 مارس، بسبب فيروس كورونا.

وفي وقت سابق، أعلنت الإدارة العامة للطيران المدني الكويتية وقف جميع الرحلات المغادرة والقادمة من كوريا الجنوبية وتايلاند وإيطاليا، بناء على تعليمات وزارة الصحة الكويتية بسبب مخاوف من انتشار الفيروس، فيما علقت جميع الرحلات الجوية من وإلى العراق.

واوقفت الخطوط الجوية الكويتية، جميع رحلاتها إلى إيران حتى إشعار آخر، بعد اكتشاف عدد من الإصابات وحالتي وفاة بفيروس كورونا.

ومنذ نهاية الأسبوع الماضي، انتشر فيروس كورونا في عدد من الدول الخليجية، من بينها الكويت والإمارات وسلطنة عمان والبحرين إضافة إلى إيران والعراق.

وصنفت منظمة الصحة العالمية، في وقت سابق، "فيروس كورونا المستجد" الذي ظهر في الصين، وباءً، وأعلنت "حالة طوارئ صحية ذات بعد دولي".

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كورونا فيروس كورونا الكويت الجيش الكويتي

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