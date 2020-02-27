تراجع البورصات الأوروبية بشكل كبير في الختام





أختتمت البورصات الأوروبية تعاملات اليوم الخميس، على تراجع كبير مع تزايد المخاوف من تحول فيروس كورونا لوباء عالمي.





وأغلقت كافة القطاعات في النطاق الأحمر مما دفع مؤشر "ستوكس 600" لأدنى مستوى في 4 أشهر.





وأودى انتشار الكورونا الذي يؤثر على الاقتصاد العالمي بحياة أكثر من 2700 شخص وإصابة ما يزيد عن 80 ألف شخص حتى الآن داخل الصين، مع ارتفاع عدد المصابين في إيطاليا إلى 400 حالة.





وقالت المفوضية الأوروبية إنه من المبكر تقييم أثر الفيروس المميت على اقتصاد منطقة اليورو، مشيرة إلى أن التقييمات والتوقعات المحددة بشأن تأثير كورونا لا تزال غير ممكنة حتى الآن.





وكشفت بيانات اقتصادية عن تسارع نمو المعروض النقدي في منطقة اليورو خلال الشهر الماضي.





وتراجع مؤشر "ستوكس 600" بنحو 3.7 بالمائة مسجلاً 389.4 نقطة، وانخفض مؤشر "فوتسي إم.بي.أي" الإيطالي بنحو 2.7 بالمائة ليسجل 22799.3 نقطة.





كما تراجع مؤشر "فوتسي" البريطاني بنسبة 3.5 بالمائة ليسجل 6697.4 نقطة.





وانخفض مؤشر "كاك" الفرنسي بنسبة 3.3 بالمائة مسجلاُ 5595.6 نقطة، وهبط مؤشر "داكس" الألماني بنسبة 3.2 بالمائة ليسجل 12367.4 نقطة.





وارتفع سعر اليورو مقابل الدولار الأمريكي بنحو 0.8 بالمائة ليسجل مستوى 1.0968 دولار.