مرتضى منصور: "الأهلي كان عاوز يغلبنا بالعافية بسبب خسارتهم للسوبر"

شدد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك على أن الأهلي كان يريد الفوز على الزمالك بـ"العافية" بسبب الخسارة في مباراة السوبر المصري الأخيرة.



وأكد مرتضى في جلسته مع لاعبيه عبر فيديو على قناته على اليوتيوب أن ما تعرض له إمام عاشور لاعب الفريق أكبر دليل على أن النادي على حق من قبل بالمطالبة بتأجيل اللقاء بسبب حالة الشحن.



وواصل: "ماذا كنت سأفعل حال تعرض أيًا من لاعبينا للإصابة في لقاء الأهلي وقبل مواجهة الترجي التونسي في الدور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال افريقيا".



وأضاف "الأهلي كان عاوز يغلبنا بالعافية بسبب خسارتهم للسوبر".