Advertisements
Advertisements
Advertisements

مرتضى منصور: "الأهلي كان عاوز يغلبنا بالعافية بسبب خسارتهم للسوبر"

الخميس 27/فبراير/2020 - 08:07 م
Advertisements
مرتضى منصور
مرتضى منصور
هاني عصام
Advertisements
شدد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك على أن الأهلي كان يريد الفوز على الزمالك بـ"العافية" بسبب الخسارة في مباراة السوبر المصري الأخيرة.

وأكد مرتضى في جلسته مع لاعبيه عبر فيديو على قناته على اليوتيوب أن ما تعرض له إمام عاشور لاعب الفريق أكبر دليل على أن النادي على حق من قبل بالمطالبة بتأجيل اللقاء بسبب حالة الشحن.

وواصل: "ماذا كنت سأفعل حال تعرض أيًا من لاعبينا للإصابة في لقاء الأهلي وقبل مواجهة الترجي التونسي في الدور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال افريقيا".

وأضاف "الأهلي كان عاوز يغلبنا بالعافية بسبب خسارتهم للسوبر".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

مرتضى منصور لاخبار الرياضية رياضة الزمالك اخبار الرياضة

أخبار تهمك

عاجل.. فايلر يصدم جماهير الأهلي قبل ساعات من مباراة صن داونز

منذ ساعتين و 12 دقيقة

دوري أبطال أوروبا| جمال الشريف يفجر مفاجأة بشأن حكم قمة ريال مدريد ضد مانشستر سيتي

منذ حوالي 13 ساعة

مرتضي يوجه رسالة نارية إلى الأهلي

منذ يوم

ضربة موجعة للأهلي قبل مواجهة صن داونز

منذ حوالي 3 ساعات

شيرين عبد الوهاب تصدم جمهورها وتعلن إصابتها بورم سرطاني

منذ حوالي 10 ساعة

مشاهد مباراة الأهلي والنصر اليوم 27-2-2020 في الدوري السعودي بث مباشر YouTube مجانًا بدون تقطيع

منذ يوم

صدمة كبرى للجماهير بشأن معركة الكلاسيكو

منذ أقل من ساعتين

مفاجأة.. محمد النني يوجه صدمة قوية لـ"صلاح"

منذ 33 دقيقة

رسالة نارية من مرتضي منصور للاعبي الزمالك قبل لقاء الترجي

منذ ساعة الا ربع

عاجل - الأهلي يتلقي ضربة موجعة قبل مواجهة صن داونز بأيام

منذ حوالي 22 ساعة

شوبير يكشف موعد رحيل اللجنة الخماسية عن اتحاد الكرة

منذ حوالي 9 ساعات

رينيه فايلر يحرج صالح جمعة بتصريح جديد

منذ ساعتين و 6 دقيقة

صدمة قوية لجماهير الأهلي قبل موقعة صن داونز

منذ حوالي 9 ساعات

كارثة تهدد برشلونة في دوري أبطال أوروبا

منذ ساعة و نصف

عاجل.. مرتضى منصور يوجه رسالة نارية إلى اتحاد الكرة بعد خصم النقاط

منذ ساعتين و 33 دقيقة

مفاجأة مدوية يجهزها فايلر أمام صن داونز.. خروج لاعبين من التشكيل الأساسي

منذ حوالي 3 ساعات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
06:45 م

رينيه فايلر يحرج صالح جمعة بتصريح جديد

عاجل.. مرتضى منصور يوجه رسالة نارية إلى اتحاد الكرة بعد خصم النقاط

06:18 م

عاجل.. فايلر يصدم جماهير الأهلي قبل ساعات من مباراة صن داونز

06:39 م

كارثة تهدد برشلونة في دوري أبطال أوروبا

07:20 م

ضربة موجعة للأهلي قبل مواجهة صن داونز

05:43 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: صفحات من مذكرات أشهر موسيقار فرنسى نهديها إلى وزير السياحة والآثار قبل افتتاح المتحف الكبير

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: فيمينيزم الدكتورة شيرويت ترقد فى سيارة ليموزين! (الحكاية الثامنة)

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: سيرة حذرة.. مذكرات الدكتور أحمد عكاشة

DMCA.com Protection Status