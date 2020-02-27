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أهم وآخر الأخبار العالمية والعربية العاجلة لهذا اليوم الخميس

الخميس 27/فبراير/2020 - 08:05 م
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العالم - أرشيفية
العالم - أرشيفية
الفجر
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ترصد بوابة الفجر، أبرز أحداث العالم اليوم الخميس 27/2/2020 في إطار تقديم خدمة مميزة للقارئ تغطي الأحداث المهمة على الصعيدين العربي والدولي.

أخبار عاجلة الآن || سقوط 5 ضحايا من عائلة واحدة في العاصمة طرابلس

أهم وآخر الأخبار العالمية والعربية العاجلة لهذا اليوم الخميس
أعلن المتحدث الرسمي باسم الجيش الوطني الليبي اللواء أحمد المسماري، مساء اليوم الخميس، سقوط 5 ضحايا من عائلة واحدة بسبب استهداف سيارتهم بطائرة مسيرة في العاصمة طرابلس.


آخر الأخبار العاجلة في العالم || الجيش الكويتي يعلن تعطيل الدراسة لأسبوعين
أهم وآخر الأخبار العالمية والعربية العاجلة لهذا اليوم الخميس
أعلن الجيش الكويتي، مساء الخميس، تعطيل الدراسة لمدة أسبوعين في الكليات والمدارس العسكرية، بدءًا من مطلع شهر مارس المقبل؛ نظرًا للوضع الصحي الطارئ في البلاد.


أخبار عالمية عاجلة اليوم || البرلمان العراقي يفشل في إعطاء الثقة لحكومة "علاوي"
أهم وآخر الأخبار العالمية والعربية العاجلة لهذا اليوم الخميس
فشل البرلمان العراقي، مساء اليوم الخميس، في عقد جلسة مقررة لإعطاء الثقة للحكومة الجديدة تحت رئاسة محمد توفيق علاوي، وتم تأجيلها إلى يوم السبت المقبل؛ لعدم اكتمال النصاب، مما يدفع البلاد إلى مزيد من الخلافات السياسية.

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كورونا حكومة علاوي بوابة الفجر المسماري العاصمة طرابلس الجيش الكويتي البرلمان العراقي

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