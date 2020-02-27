أهم وآخر الأخبار العالمية والعربية العاجلة لهذا اليوم الخميس

ترصد بوابة الفجر، أبرز أحداث العالم اليوم الخميس 27/2/2020 في إطار تقديم خدمة مميزة للقارئ تغطي الأحداث المهمة على الصعيدين العربي والدولي.

أخبار عاجلة الآن || سقوط 5 ضحايا من عائلة واحدة في العاصمة طرابلس



أعلن المتحدث الرسمي باسم الجيش الوطني الليبي اللواء أحمد المسماري، مساء اليوم الخميس، سقوط 5 ضحايا من عائلة واحدة بسبب استهداف سيارتهم بطائرة مسيرة في العاصمة طرابلس.

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آخر الأخبار العاجلة في العالم || الجيش الكويتي يعلن تعطيل الدراسة لأسبوعين

أعلن الجيش الكويتي، مساء الخميس، تعطيل الدراسة لمدة أسبوعين في الكليات والمدارس العسكرية، بدءًا من مطلع شهر مارس المقبل؛ نظرًا للوضع الصحي الطارئ في البلاد.

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أخبار عالمية عاجلة اليوم || البرلمان العراقي يفشل في إعطاء الثقة لحكومة "علاوي"