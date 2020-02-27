حوار.. رابح ماجر لـ"الفجر": الجزائر تستحق لقب "الكان" ومنتخب مصر "مريض" حاليا.. وهذا اللاعب الأفضل في تاريخ مصر

" رابح ماجر " هو أحد أفضل اللاعبين فى تاريخ كرة القدم العربية والإفريقية وتحديدًا الجزائرية، ويُعد ضمن أفضل خمس لاعبين فى إفريقيا عن القرن الماضي، وكان أول لاعب عربي يتوُج بلقب دوري أبطال أوروبا مع فريق بورتو البرتغالي عام 1987 وسجل هدف فى المباراة النهائية أمام بايرن ميونخ، وكان أحد أفضل اللاعبين فى تاريخ المنتخب الجزائري.





وبدأ ماجر مسيرته الاحترافية عام 1983 عبر فريق راسبنج باريس ثم إنتقل لفريق بورتو البرتغالي ولعب منذ عام 1985 وحتي 1991 ثم لعب فى صفوف فالنسيا الإسباني، وشارك مع المنتخب الجزائري فى 87 مباراة دولية منذ عام 1978 وحتى 1992، لذلك حرص " الفجر الرياضي " على محاورة النجم العربي الكبير.





فى البداية : ماذا تقول عن منتخب الجزائر والذي توُج بلقب كأس الأمم الإفريقية الأخيرة فى مصر ويُعد أفضل منتخب إفريقي حاليًا؟





أود أن أقول أن منتخب الجزائر توُج ببطولة كأس الأمم الإفريقية عن جدارة وعن استحقاق والوقت الحالي يمر المنتخب بالاستقرار وسيستمر فى ذلك، والاستقرار هو سر النجاح فى كرة القدم.





ما رأيك فى منتخب مصر حاليًا؟





منتخب مصر " مريض" فى الفترة الحالية ولكنه سيتعالج وسيعود بقوة وهذا ما نتمناه، فالمنتخب المصري أحد أفضل المنتخبات فى إفريقيا.













لعبت كثيرًا أمام منتخب مصر ما هى ذكرياتك؟





ذكرياتي كثيرًا أمام منتخب مصر وأمام اللاعبين المصريين الكبار فى ذلك التوقيت والجماهير التى كانت تحضر المباريات وقتها، جميعها ذكريات جيدة ومميزة وكانت مباريات قوية وأحترم الشعب المصري كثيرًا.





من اللاعب الأفضل فى تاريخ كرة القدم المصرية الذى شاهدتهم؟





محمود الخطيب وأيضًا طاهر أبو زيد اللاعب " الأنيق" وبالطبع مجدي عبدالغني، كانوا من أفضل اللاعبين الذى شاهدتهم.





ما رأيك فى موسم محمد صلاح لاعب منتخب مصر وليفربول؟

موسم محمد صلاح كان مميزًا مع فريقه ليفربول ولكن مع المنتخب المصري كانت البطولة حزينة بعد خروج مصر من المنافسة الأفريقية مبكرًا رغم أن جميعًا رشحنا المنتخب المصري للذهاب بعيدا في هذه المنافسة





برأيك هل ليفربول قادر على التتويج بلقب دوري أبطال أوروبا هذا العام للمرة الثانية على التوالي؟





ليفربول منافس بقوة هذا الموسم للتتويج بدوري أبطال أوروبا ولكن ستكون صعبة جدا بالطبع هذا العام، خاصة أنه يوجد أكثر من فريق مرشح بقوة للتتويج.





برأيك من الفرق المرشحة للتتويج بدوري أبطال أوروبا؟





هناك ليفربول وبرشلونة وريال مدريد وباريس سان جيرمان ويوفنتوس أرى أنهم قادرين على التتويج باللقب.





هل تأثر محمد صلاح بفوز ساديو مانى زميله فى الفريق بجائزة أفضل لاعب فى إفريقيا؟





وجود الثنائى مفيد لفريق ليفربول ومحمد صلاح لاعب محترف وسبق ونال جائزة أفضل لاعب في إفريقيا من قبل مرتين، بينما ماني كان يستحق الكرة الذهبية فى إفريقيا العام الماضي والثنائي يملك إمكانيات كبيرة.













ما رأيك فى ما يقدمه رياض محرز رفقة مانشستر سيتي؟





رياض محرز لديه إمكانيات كبيرة و يلعب في فريق من أفضل الفرق في العالم وهذا حظ كبير للاعب.









هناك بعض الأراء أن محرز لن يأخذ فرصته بشكل كبير مع بيب جوارديولا المدير الفنى لمانشستر سيتي؟





البعض يرى أن محرز لن يأخذ فرصته مع جوارديولا ولكن رأيي لابد علينا أن نتعلم أن نحترم اختيارات المدرب هو الذي يختار اللاعب المناسب للمباراة المناسبة .



