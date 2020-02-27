تصل إلى الإعدام.. عقوبات المخالفين للإجراءات الوقائية من كورونا بالصين





قالت الإعلامية الصينية فيحاء وانغ، إن الدولة الصينية أصدرت تعليمات وإجراءات بشأن مواجهة فيروس كورونا تتضمن عدم مغادرة المنزل أو الاختلاط، وفي حال مخالفة هذه التعليمات فهناك عقوبات متدرجة تبدأ من المخلفات المالية والسجن، وتنتهي بالإعدام.وتابعت "وانغ"، خلال حواره ببرنامج "فنجان قهوة"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الخميس، أن المواطن الصيني مسموح له بالنزل لشراء الأطعمة من السوبر ماركت مرة واحد أسبوعيًا، وبعض المطاعم القليلة تعمل، ولكن ليس بالشكل السابق.ولفتت إلى أن الحياة اليومية في الصين أصبحت صعبة، ولكن الشعب الصيني لديه وعي بأهمية الإجراءات التي قامت بها الحكومة الصينية، من أجل الحفاظ على الشعب الصيني.