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منتخب الشباب يفوز على العراق بهدف ويصعد لمواجهة السنغال فى نصف نهائي كأس العرب
الخميس 27/فبراير/2020 - 07:58 م
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محمد جمال
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حقق منتخب مصر للشباب فوز مهم تحت قيادة المدير الفنى ربيع ياسين على حساب منتخب العراق بهدف دون رد ضمن مباريات دور ال 8 من بطولة كأس العرب والتى تقام فى السعودية خلال الفترة الحالية.
وسجل هدف الفراعنة الشباب الوحيد محمد صابر عبدالمحسن فى الدقيقة 77 ليتأهل منتخب نصر للشباب لنصف نهائي كأس العرب.
وبهذه النتيجة صعد المنتخب لنصف النهائي لمواجهة منتخب السنغال يوم الاثنين المقبل بينما على الناحية الأخري سيتواجه كل من المغرب وتونس.
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