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أبرزهن ذات العيون البنفسجية.. 5 فنانات خطفن الأنظار بعيون ساحرة (تقرير)

الخميس 27/فبراير/2020 - 08:42 م
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بوابة الفجر
لمياء علي
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تزخر السينما العالمية بمجموعة من الفنانات اللواتي اشتهرن بجمال عيونهن لما لها من ألوان فريدة من نوعها وغير دارجة، فمنهن من حباها الله بالعيون ذات اللون البنفسجي أو الأخضر الذي يعبر عن نقاء الطبيعة وغيرها من الألوان الطبيعية.

هذه الفنانات لم تلجأ لعمليات التجميل أو العدسات اللاصقة الصناعية التي تغير من لون عيونهن الطبيعي، ولكن كان جمالهن طبيعيًا وخالِ من أي تصنع.

وفي هذا التقرير، يستعرض لكم الفجر الفني أبرز الفنانات اللاتي خطفن الأنظار بلون عينهن.

إليزابيث تايلور (ذات العيون البنفسجية)

اشتهرت الفنانة إليزابيث تايلور بلون عيناها الغريب والأقرب إلى البنفسجي، وكانت من أبرز وأهم النجمات التي ظهرت في العصر الذهبي من خمسينات القرن الماضي في هوليود، إلى أن لقبت بقطة هوليود.

ولدت إليزابيث وسط عائلة ثرية، حيث كان والدها يعمل كتاجر قطع فنية ويحمل الجنسية البريطانية بينما كانت والدتها أمريكية.

وترجع شهرتها الكبيرة إلى دورها في فيلم كليوباترا، والتي تقاضت من خلاله أجرًا يقدر بمليون دولار.

أودري هيبورن

هي ممثلة بريطانية وعارضة أزياء، سحرت الأنظار بجمالها اللافت وتحديدًا بلون عيناها المميز، وهذا ما جعلها تعتبر أجمل فنانة في تاريخ هوليوود.

وكانت ناشطة في المجال الإنساني كسفير للنوايا الحسنه لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة، ولقد نالت «الوسام الرئاسي للحرية» لأعمالها الإنسانية.

أنجلينا جولي

ولدت الممثلة الأمريكية أنجلينا جولي في 4 يونيو 1975 بلوس أنجلوس، وبجانب جمال ملامحها وعيونها، فقد حصلت على 3 جوائز غولدن غلوب، وجائزتين من نقابة ممثلي الشاشة، وجائزة أوسكار واحدة، واشتهرت بأعمالها الخيرية الكثيرة، واختيرت عدة مرات لجائزة المرأة الأكثر تأثيراً على مستوى العالم.

ميلا جوفوفيتش

وهي ممثلة أمريكية من مواليد 17 ديسمبر 1975م، من أشهر أفلامها سلسلة أفلام الشر المقيم.

سيلينا جيتلي

وتعتبر سيلينا من مواليد 24 نوفمبر 1981 في كابل، هي ممثلة هندية بدأت مسيرتها الفنية عام 2001.
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